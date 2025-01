Gol de Raphinha dá ao Barça vitória por 5 a 4 sobre o Benfica e vaga nas oitavas de final

Raphinha marcou nos acréscimos Barcelona uma recuperação dramática por 5-4 em Benfica e uma vaga nas oitavas de final do liga dos campeões na terça-feira, depois de um “hat-trick” de Vangelis Pavlidis ter dado aos anfitriões uma vantagem de dois golos no intervalo.

O atacante grego Pavlidis abriu o placar aos dois minutos com um chute antes de Robert Lewandowski empatar de pênalti, quando o VAR concedeu ao Barça um pênalti por falta de Tomas Araujo sobre Alejandro Balde aos 11 minutos.

Pavlidis recuperou a vantagem do Benfica, aproveitando uma má jogada do guarda-redes Wojciech Szczesny, que deixou o avançado com a baliza aberta. O jogador de 26 anos marcou o terceiro de pênalti, depois que Szczesny derrubou Kerem Akturkoglu à meia hora.

Um erro do guarda-redes do Benfica, Anatoliy Trubin, também teve um custo elevado, quando desviou a bola directamente da cabeça de Raphinha e entrou na baliza para um golo raro, com os visitantes a reduzirem aos 64 minutos para fazerem o 3-2.

No entanto, o infortúnio defensivo do Barcelona continuou e o Benfica voltou a aumentar a vantagem quatro minutos depois, graças a um autogolo de Ronald Araujo, antes de Lewandowski marcar o segundo com outra grande penalidade clínica, aos 78 minutos.

O substituto Eric Garcia então empatou com uma cabeçada após um belo cruzamento de Pedri a três minutos do final, antes de Raphinha marcar o gol da vitória aos seis minutos dos acréscimos em um contra-ataque rápido que surpreendeu os torcedores da casa.