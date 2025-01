Gol incrível em chute duplo de bicicleta causou sensação durante partida no Brasil

O Fluminense ficou reduzido a dez jogadores aos 62 minutos, quando Manoel recebeu cartão vermelho direto no Campeonato Brasileiro Carioca, informou a CNN. Parecia que o placar caminhava para o empate em 0 a 0, mas Mirandinha, do Volta, acertou um chute acrobático após passe semelhante do companheiro Bruno Santos.

A torcida no Estádio Raulino de Oliveira, no Rio de Janeiro, gritou de alegria quando Mirandinha, cujo nome verdadeiro é Luis Carlos Paulino de Carvalho, marcou para selar a vitória histórica dos Voltas sobre seus rivais campeões.