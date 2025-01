‘Golfo da América’: Donald Trump anuncia planos para renomear Golfo do México, chama isso de ‘apropriado’

O presidente eleito dos EUA, Donald Trump, revelou na terça-feira que pretende renomear o Golfo do México como Golfo da América, elogiando o novo nome como apropriado e amplo. O anúncio foi feito durante entrevista coletiva em Mar-a-Lago, Flórida.

“Vamos mudar o nome de Golfo do México para Golfo da América, que tem um lindo anel que cobre muito território. O Golfo da América. Que nome lindo”, disse Trump aos repórteres em entrevista coletiva em Mar-a-Lago, Flórida.

“E é apropriado. “É apropriado”, disse Trump. Ele não deu um cronograma para isso.

Desde então, a congressista republicana Marjorie Taylor Greene expressou o seu apoio e prometeu introduzir legislação para a mudança de nome no Congresso.

“O segundo mandato do presidente Trump teve um ótimo começo. “Apresentarei legislação o mais rápido possível para mudar oficialmente o nome do Golfo do México para o seu nome próprio: Golfo da América!” disse a congressista Marjorie Taylor Green em X.

Trump, entretanto, recusou-se a descartar a utilização de acção militar ou económica para conseguir a aquisição do Canal do Panamá e da Gronelândia, parte de uma agenda expansionista mais ampla que tem promovido desde que venceu as eleições de 5 de Novembro.

Trump, que tomará posse em 20 de janeiro, também apresentou a ideia de transformar o Canadá em um estado americano. Ele criticou os gastos americanos em produtos canadenses e o apoio militar ao Canadá, dizendo que os Estados Unidos não obtêm nenhum benefício com isso, e chamou a fronteira entre os dois países de uma “linha traçada artificialmente”.

CANADÁ DIZ: ‘NUNCA desistiremos’ A ministra das Relações Exteriores do Canadá, Melanie Joly, disse no X: “Os comentários do presidente eleito Trump mostram uma completa falta de compreensão do que torna o Canadá um país forte. Nossa economia é forte. Nosso povo é forte. Nunca recuaremos diante das ameaças .”

O evento de terça-feira aconteceu na sala de estar ornamentada de Mar-a-Lago, o resort de Trump em Palm Beach.

