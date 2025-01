Goli Shyamala: Mulher de Andhra, 52, nada 150 km de Visakhapatnam a Kakinada em um feito raro

As margens de Suryaraopeta, em Kakinada, Andhra Pradesh, testemunharam um notável regresso a casa quando Goli Shyamala, de 52 anos, emergiu do mar, depois de ter conquistado uma cansativa natação de 150 quilómetros desde Visakhapatnam.

Este feito extraordinário, realizado ao longo de cinco dias, não é apenas um triunfo pessoal para Shyamala, um veterano nadador de resistência, mas também uma mensagem poderosa de resiliência e determinação para pessoas de todas as idades.

Shyamala, moradora da vila de Samarlkota, no distrito de Kakinada, embarcou em sua ambiciosa jornada em 28 de dezembro, sob o olhar atento da organização Coromandel Odyssee Ocean Swimming. Suportando o ritmo implacável das ondas, manteve um ritmo impressionante de 30 quilômetros por dia, superando seus limites físicos e mentais para chegar ao seu destino.

Sua chegada foi saudada com comemorações jubilosas, com dignitários como Peddapuram MLA Chinarajappa e o comissário municipal de Kakinada, Bhavana Vasista, juntando-se à multidão para parabenizar o intrépido nadador.

A conquista de Shyamala acrescenta outro marco ao seu já impressionante recorde. Em 2021, ela atravessou a nado o Estreito de Palk e em fevereiro conquistou as águas ao redor das Ilhas Lakshadweep, tornando-se a primeira asiática a alcançar esse duplo feito.

A jornada de Shyamala não foi solitária. Uma equipe dedicada de 14 tripulantes, incluindo equipe médica e mergulhadores, acompanhou-a durante a árdua natação, garantindo sua segurança e fornecendo apoio crucial.

Ao mesmo tempo que falava com alegria dos momentos que partilhou com golfinhos brincalhões, também reconheceu os desafios colocados pelos encontros com medusas em mar aberto.

A natação de Shyamala é mais do que apenas uma conquista física notável; É uma prova do poder do espírito humano. Num mundo frequentemente dominado por narrativas de conquistas juvenis, a história de Shyamala serve como um poderoso lembrete de que a idade não é uma barreira para a realização de sonhos.