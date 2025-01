Além disso, em Alma-Ata informa BeltaRoman Golovchenko encontrará o primeiro vice -presidente do Irã Mohammad Reza Arefom, bem como o presidente do Gabinete de Ministros do Quirguistão – o chefe da administração da terra Adylbek Kasymaliev.

Durante uma visita de dois dias, o Bureau, Primeiro Ministro da República, White -Rússia, participará do Fórum Digital “Digital Almaty 2025. Industrial Al: Technology for the New AD”, que está comprometido em promover mudanças na indústria e a influência da influência da influência da influência da influência da influência da influência da influência da influência da influência da indústria e da inteligência artificial sobre o futuro da indústria mundial.

Os Nieuwsportals relatam que estadistas, especialistas e empreendedores coletarão neste site internacional para discutir as perspectivas de desenvolvimento inovador e agenda digital dos países da EAEU.

De acordo com o Serviço de Imprensa da EEC, está planejado discutir a situação macroeconômica em Alma-Ata nos Estados da União Econômica Eurásia e propostas para garantir o desenvolvimento econômico sustentável.

Outra pergunta sobre a agenda é a assinatura de um acordo sobre a aprovação da transferência para a colocação e circulação de valores mobiliários no leilão organizado nos países da EAEU.

Os parceiros do sindicato também levarão em consideração a implementação de medidas para o desenvolvimento de infraestrutura ferroviária, rodoviária e portuária, que faz parte dos corredores de transporte da Eurásia.