Golpe de dinheiro por emprego em Goa: Diretoria de Execução registra declaração dos reclamantes, a política esquenta

A Direcção de Execução (ED) registou na terça-feira declarações de queixosos relacionadas com o alegado esquema de troca de dinheiro por emprego em Goa ao abrigo das disposições da Lei de Prevenção do Branqueamento de Capitais (PMLA), com a oposição a insinuar possíveis ligações políticas.

O DE também registou um Relatório de Informação de Casos de Execução (ECIR) para investigar a fraude e procurou informações detalhadas junto da polícia de Goa, que registou mais de 33 casos, incluindo mais de 20 FIRs no Norte de Goa e 13 no Sul de Goa.

Desde que o golpe veio à tona em outubro de 2024, as investigações policiais revelaram que as pessoas foram enganadas pela tentação de empregos públicos já em 2014-15.

Apesar das detenções de mais de 20 pessoas e do registo de casos em seis dos 12 talukas de Goa (Bicholim, Bardez, Tiswadi, Ponda, Mormugao e Canacona), a polícia afirma que até agora não foi encontrada nenhuma ligação política na fraude. .

A fraude surgiu pela primeira vez quando Pooja Naik, um residente da Velha Goa, foi acusado de enganar várias pessoas em todo o estado no valor de milhões de rúpias, com o pretexto de garantir-lhes empregos públicos. Isto levou à abertura de mais processos contra pessoas, algumas das quais foram identificadas como Deepashree Gawas, Priya Yadav, Sunita Pawaskar, Shruti Prabhugaonkar e Uma Patil.

Segundo a polícia, os acusados ​​enganaram mais de 300 pessoas prometendo-lhes empregos em vários departamentos governamentais, incluindo obras públicas, recursos hídricos, educação, transportes, polícia e saúde.

As vítimas, muitas das quais procuravam um emprego estável para si ou para os seus familiares, alegadamente perderam as poupanças de uma vida inteira, enquanto os arguidos usaram o dinheiro para financiar o seu estilo de vida luxuoso.

Embora o ED esteja concentrado em rastrear o rasto financeiro para descobrir a escala total da fraude, os críticos levantaram preocupações sobre a credibilidade e integridade da investigação.

Os partidos da oposição apelaram a uma investigação judicial, dizendo que é essencial descobrir possíveis ligações políticas que possam ter permitido que a fraude continuasse durante anos.

Argumentam que tal medida é necessária para garantir justiça às centenas de Goeses que foram induzidos em erro e para restaurar a confiança do público na governação do Estado.