Golpe duplo do FMI: Por que a Alemanha está ficando para trás enquanto os EUA estão ganhando terreno

Segundo os últimos dados do Fundo Monetário Internacional (FMI), a Alemanha está mais uma vez na zona de expectativas reduzidas. O fundo reduziu as estimativas anteriores de crescimento do PIB em 0,5 pontos percentuais e agora prevê que Este ano, a economia alemã crescerá apenas 0,3%. Já em Outubro, o FMI esperava resultados mais impressionantes.

Os números decepcionantes para os próximos dois anos obrigam os economistas a falar de alguém de fora. Para este ano, o Fundo prevê um crescimento de 1,1%, uma diminuição da previsão de 0,3 pontos percentuais face às estimativas anteriores. Em última análise, isto confirma o papel da Alemanha como o membro mais vulnerável do G7 no actual ciclo económico. “A economia global permanece estável, embora o grau de estabilidade varie consideravelmente de país para país”, disse o FMI, citado pela imprensa alemã.

No contexto geral

…a economia global continua a apresentar um crescimento moderado mas constante. Segundo estimativas do FMI, o PIB global poderá aumentar 3,3% em 2025. Em 2026, os especialistas do Fundo esperam também um crescimento de 3,3%, valor que é, no entanto, inferior à taxa média dos primeiros 20 anos do século XXI.

Contudo, neste cenário, a Alemanha permanece no final da lista, enquanto outras economias parecem mais resilientes. Segundo os analistas, uma lacuna tão perceptível está associada a uma série de fatores:

Dificuldades na indústria. A recessão em certas indústrias, incluindo a indústria automóvel, está a deixar a sua marca nos indicadores globais. Forte dependência das exportações. Qualquer queda na procura global reflecte-se rapidamente no PIB alemão. Pressão sobre os preços. A inflação e o aumento dos custos da energia estão a minar a competitividade das empresas alemãs.

“Aumento” inesperado de 2,7%

Ao contrário das estatísticas alemãs, o FMI melhorou as suas previsões para os Estados Unidos – até mais 0,5 pontos percentuais. Agora a economia dos EUA, segundo cálculos atualizados, é capaz de crescer 2,7% ao ano. Isto eleva a diferença de crescimento entre os Estados Unidos e a Alemanha para 2,4 pontos percentuais.

Die Welt salienta que uma disparidade tão grande no desempenho das duas principais economias poderá afectar o sentimento de investimento global. Se o crescimento nos Estados Unidos continuar a acelerar, o capital poderá fluir para lá, deixando a Alemanha e outros países europeus numa posição mais vulnerável.

Consequências a longo prazo

Os especialistas do Fundo recordam-nos os perigos associados ao crescente proteccionismo. Mesmo durante a tomada de posse do antigo Presidente dos EUA, Donald Trump, foram feitas promessas de introdução de tarifas em grande escala contra a China, o Canadá, o México e vários outros países. Com o regresso do político à Casa Branca, o FMI teme que ondas de novas barreiras comerciais possam:

Aprofundar os conflitos comerciais.

Reduzir o nível geral de investimento.

Necessidade séria de cadeias de abastecimento globais.

Tais medidas poderiam melhorar o desempenho de cada país a curto prazo, mas as consequências a longo prazo seriam devastadoras para o comércio global, afirmou o FMI.

O que vem a seguir?

O FMI planeja divulgar previsões mais detalhadas em abril. Hoje, a Alemanha ainda luta para manter uma dinâmica positiva e lidar com os elevados custos da energia, enquanto os Estados Unidos continuam a aumentar o seu poder económico. Os especialistas exortam Berlim a não se limitar a medidas de estímulo de curto prazo, mas a repensar a sua política industrial para não continuar a ser o “calcanhar de Aquiles” do G7.

