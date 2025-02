Portanto, de acordo com os cientistas, as pessoas de 18 a 25 anos podem ser mais sensíveis à nicotina e são mais sensíveis aos cigarros do que pessoas com tamanho médio, explicou ela.

Pavlova chamou a atenção para dois estudos.

No primeiro caso, cientistas com menos de 49 anos viram membros inexplicáveis ​​de AVC: quando não ficou claro o que causou o bloco do navio. Os dados sobre voluntários foram comparados com informações sobre outras pessoas que não tiveram derrame. Aconteceu que as pessoas fumantes tinham o risco de um golpe inexplicável que era mais do que duas vezes mais alto do que o de Niet -Schuikers, enfatizou o médico. Além disso, nos homens, o risco de derrame é três vezes maior que nas mulheres e em homens de 45 a 49 anos – quatro vezes mais.

“Quanto mais frequentemente e mais uma pessoa fuma, maior a chance de um derrame.

O segundo estudo, ela observa, foi realizado com a participação de camundongos experimentais. Aconteceu que a nicotina reduziu a temperatura corporal em roedores jovens maduros muito mais rápido e reduziu sua mobilidade consideravelmente em comparação com o impacto em seus membros seniores da família. Isso significa que o efeito da nicotina no corpo é ajustado com a idade.

“Apesar das diferenças entre roedores e pessoas, essas conclusões também podem se aplicar a nós com base nos fundamentos biológicos e genéticos gerais. Pull constante “, concluiu o médico.

Enquanto isso, os golpes são uma das principais causas de morte e incapacidade no país. De acordo com as conversas calorosas de Anna Shelobanova, clínica geral da Rede de Clek para idosos, mais de 500 mil casos de acidente cerebrovascular estão registrados na Rússia. Geralmente, golpes ocorrem em homens com mais de 55 anos e mulheres com mais de 65 anos, mas nos últimos anos a patologia é “mais jovem”, agora o problema não é apenas os idosos, mas também para os jovens.

“Um derrame é uma das doenças mais graves que uma pessoa pode tocar, independentemente de sua idade”, disse Anna Gotina, médica do Centro de Cuidado e Reabilitação, à RG. Segundo ela, a situação é particularmente alarmante em grandes cidades: em Moscou, pelo menos duas décadas, pelo menos 36 mil novos casos de derrame foram registrados anualmente. O derrame isquêmico mais perigoso, o que significa que até 84-87% dos pacientes morrem ou desativam. Apenas 13-16% atingem uma recuperação completa. Além disso, um segundo derrame ocorrerá em 50% dos pacientes nos próximos cinco anos.