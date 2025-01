Google Maps leva a polícia de Assam a Nagaland

Uma equipe de 16 membros da Polícia de Assam, seguindo instruções do Google Maps, desviou-se para Nagaland durante uma operação, quando foram atacados e capturados por residentes locais que os confundiram com criminosos. O incidente ocorreu no distrito de Mokokchung, em Nagaland, na noite de terça-feira, quando a equipe policial realizava uma operação para prender um criminoso.

Quando os polícias à paisana e armados cruzaram inadvertidamente a fronteira e entraram em Mokokchung, em Nagaland, os habitantes locais atacaram-nos e mantiveram-nos cativos durante a noite. O pessoal da polícia acabou sendo resgatado pela polícia de Nagaland.

Um policial disse que o Google Maps mostrou erroneamente que uma horta de chá, que na verdade ficava em Nagaland, estava em Assam, causando confusão, informou a agência de notícias PTI.

“Dos 16 funcionários, apenas três estavam uniformizados e os demais à paisana. Isso também criou confusão entre os moradores. Eles também atacaram a equipe e um de nossos funcionários ficou ferido”, disse um policial citado pelo PTI. .

Depois de receber informações da polícia sobre a provação, a polícia de Assam alertou seus colegas em Nagaland. A polícia de Nagaland correu até o local para resgatar os policiais de Assam.

Os habitantes locais, percebendo que tinham detido uma verdadeira equipa policial, libertaram inicialmente cinco membros e as restantes 11 pessoas na manhã seguinte, acrescentou o agente da polícia.