Google paga US$ 100 milhões para usar notícias da mídia canadense

O Google pagou C$ 100 milhões (US$ 69 milhões) para usar notícias de meios de comunicação canadenses em sua plataforma, informou a empresa de tecnologia na sexta-feira.

Os meios de comunicação canadenses estavam lutando para sobreviver e perderam receitas de publicidade para o Google e o Meta. De acordo com a Lei de Notícias Online, ambas as empresas foram condenadas a pagar grandes somas de dinheiro ao Canadian Journalism Collective (CJC) para compensar os meios de comunicação pela utilização do conteúdo. O dinheiro será dado a empresas de mídia.

A Meta recusou-se a pagar e bloqueou o conteúdo de notícias canadenses em suas plataformas, incluindo Facebook e Instagram, para evitar o pagamento ao CJC.

Pelo acordo com o Google, 30% dos US$ 100 milhões irão para emissoras e o restante será dividido entre editores de notícias.

O presidente da News Media Canada, Paul Deegan, disse à AFP que o financiamento reforçará o fluxo de caixa das redações canadenses, permitindo-lhes “produzir cobertura de maior qualidade de nossas instituições democráticas”. A News Media Canada representa as principais emissoras e editoras de notícias.

Ao mesmo tempo, o acordo é bom para o Google porque lhe permite acessar “conteúdo verificado e baseado em fatos que nossos jornalistas produzem”, disse Deegan.

A CJC, uma organização sem fins lucrativos, distribuirá o dinheiro aos meios de comunicação canadenses.

Os editores receberão US$ 13.798 por cada jornalista empregado, enquanto os pequenos meios de comunicação (digitais e impressos) receberão US$ 17.000 por cada jornalista em tempo integral, informou a Canadian Broadcasting Corporation.

O dinheiro é um passo significativo na batalha do governo federal para fazer com que as grandes empresas de tecnologia paguem pelo uso do conteúdo noticioso canadense.

Segundo os termos, o Google recebe uma isenção de cinco anos da Lei de Notícias Online.