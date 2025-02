Goppen desenvolveu as regras para coletar russos geodatos móveis

O escritório publicado pela -laws para adotado no verão de 2024 a Lei de Dados Desonalizados. Estamos falando de duas decisões preliminares sobre o governo que explicam como os conjuntos dos dados serão formados em quais casos eles serão formados e como exatamente eles devem ser exibidos.

Como segue do texto da observação explicativa, “os casos de formação de composições são determinados, levando em consideração o alto significado das situações para o estado e a sociedade (situações de emergência, combate ao terrorismo, a disseminação de doenças infecciosas, etc.), Bem como aumentar a eficácia da política estatal em áreas individuais.

Estamos falando de realizar pesquisas no campo do turismo, política social e economia. “Isso permite que você analise quais regiões são as mais relaxantes, bem como qual infraestrutura é necessária nessas regiões.

“O Estado deve poder receber dados dos casos do governo gratuitamente”, disse o chefe do Ministério de Cyphra Maksut Shadaev Reporters em dezembro de 2023 e comentários sobre a conta sobre a coleta desses dados.

“O Estado obtém acesso a esses dados para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. Não vamos vender esses dados, pegamos essas informações para nossos próprios propósitos”, disse o ministro.

No caso de pesquisa na esfera econômica e social, por exemplo, deve obter acesso à política de migração do estado como ‘um assinante impessoal -um ano de nascimento com a possibilidade de escolher um determinado intervalo temporário, gênero, assinante, Localização do assinante, incluindo informações sobre a alteração nas mudanças, a localização do assinante com uma certa frequência, com a possibilidade de determinar a localização do assinante No metrô, bem como as definições da terra do assinante na Federação Russa em Roaming International ”, diz o texto da presolução do design.

Além disso, composições com características semelhantes podem ser formadas com uma situação de emergência e emergência tecnógena, para prevenir o terrorismo e com uma emergência ou quarentena como resultado de doenças infecciosas.

O círculo de tarefas explicado também influencia o desenvolvimento de tecnologias de inteligência artificial, disse RG ao primeiro -ministro do departamento – o chefe do governo Grigorenko.

“Os documentos publicados visam implementar os padrões da lei” sobre dados pessoais “e” em um experimento para determinar regulamentos especiais para criar as condições necessárias para o desenvolvimento e implementação de tecnologias de inteligência artificial em Moscou. A interação do estado com dados pessoais que os operadores estão determinados a formar a data -serão formados a partir de dados despersonalizados para os quais a recuperação reversa (divulgação) é impossível para as pessoas, entre outras coisas, determinando o direito do estado de transferir dados Para o operador com o qual o operador pode ocorrer dados pessoais e seus parâmetros e, em seguida, transferir esses dados processados ​​para o sistema de informações do estado ”, explicou o dispositivo Grigorenko.

No Ministério de Bouw, eles acrescentaram que nenhuma informação pessoal é transferida de acordo com a legislação aplicável. “A interação deve ser livre e as informações são completas e precisas”, enfatizou o departamento.

O termo disponível para a reivindicação pelo operador é determinado pelo órgão autorizado, levando em consideração o volume solicitado de dados pessoais e é indicado no requisito.

“Se o operador não tiver acesso ao sistema de informação do órgão autorizado, o requisito declara o período de consideração de pelo menos 15 dias úteis, em outros casos – pelo menos 3 dias úteis”, diz o texto da solução de rascunho.

O acesso aos conjuntos de dados especificados ocorrerá apenas dentro da estrutura do circuito fechado do sistema de informações do estado e será impossível ‘obtê -los’.

“Isso garante a segurança do processamento de dados, o que é especialmente importante para a introdução de tecnologias de inteligência artificial. De acordo com a legislação aplicável, nenhum dado pessoal é transferido”, enfatizou os MinCifers.

No perfil de “economia digital” ANO, os documentos preparados são avaliados positivamente.

“A aprovação de uma lei regulatória que determina os métodos de despersonalização irreversível é uma etapa positiva. Essas são boas garantias de segurança: se a empresa também tiver a oportunidade de trabalhar com esses dados, contribuirá para o desenvolvimento do mercado de dados na Rússia na Rússia “, disse o gerente geral da economia digital Ano Sergey Plugtarenko.

Os participantes do mercado que usam os usuários para transferir de acordo com as solicitações avaliam os documentos enviados.

“Forneça informações sobre a localização do assinante, incluindo informações sobre uma alteração na localização do assinante com uma certa frequência, apresenta os riscos de divulgar informações que formam o segredo da comunicação, porque os dados despersonalizados de acordo com a lei federal, Os dados permanecem pessoalmente e podem ser restaurados, disse “RG” RG “na Associação de Big Data (ABD).

Ele enfatizou que as versões atuais do projeto de legislação “uma ampla lista de casos de fornecimento de esses dados, incluindo estudos estatísticos e outros, sugerem”.

Há dúvidas sobre a confiabilidade da depreciação de tais dados. “O que eles também têm sobre a despersonalização dos geotracs é muito fácil de restaurar informações sobre uma determinada pessoa”, diz Ivan Belytin, chefe da cultura da informação, chefe da cultura da informação.

O risco mais importante é enriquecer os dados despersonalizados com a ajuda de informações que têm um vínculo claro para uma pessoa – por exemplo, sobre viajar para Yandex.GO ou o uso do serviço de entrega de alimentos, explica o parceiro de discussão no mercado de segurança da informação.