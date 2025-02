O Controlador Estadual de Matyagu Engelman publicou o segundo relatório (intermediário) sobre “espadas de ferro” de guerra sobre questões relacionadas ao processo de restauração de estabelecimentos no Western Negev. O relatório contém problemas importantes encontrados durante a auditoria para correção urgente. No entanto, no momento, essas são apenas conclusões intermediárias – o relatório final final será publicado mais tarde em 2025.

O documento revelou defeitos significativos na preparação do governo para tais eventos catastróficos, bem como atrasos na construção de colônias temporárias e na restauração da infraestrutura destruída.

Em 7 de outubro de 2023, Israel foi submetido a um ataque terrorista sem precedentes. O ataque começou com o grande bombardeio do sul e do país do país com mísseis e conchas. Sob a cobertura desses atentados, cerca de 3.000 terroristas penetraram no território de Israel, atacando as bases e colônias de Dsal no oeste do Negev. Os terroristas penetrados cometeram um crime monstruoso em sua crueldade: centenas de soldados e cerca de 1.000 civis – israelenses e estrangeiros mataram; As vítimas do ataque eram mulheres, homens, idosos, crianças e bebês, soldados e soldados; Milhares de pessoas ficaram feridas, muitas foram submetidas a estupro e tortura; 251 pessoas, incluindo mulheres, homens e crianças, foram roubadas e levadas ao setor de gás; A infraestrutura também foi atacada: casas, fábricas, instalações econômicas e outros bens foram destruídos e queimados.

Sob as condições para ameaçar novos ataques, o governo tomou um certo número de decisões, incluindo a evacuação urgente de moradores a um raio de 7 quilômetros da fronteira com o setor de gás. Após 7 de outubro, o governo israelense reconheceu oficialmente os grandes danos causados ​​à população das comunidades feridas e confirmou sua responsabilidade por sua catering. Isso dizia respeito a colônias a menos de 7 km da fronteira com gás, que estão na competência dos Conselhos Regionais de Eshkol, Hof-Ashkelon, SDOT-Negev, Shaar Kha-Negev, bem como a cidade de Deotor. Essas áreas foram combinadas sob o nome de “Havel Ha-Kumama” (“Renascença”).

Em outubro de 2023, logo após o ataque, o governo adotou o decreto nº 980, segundo o qual a “gestão de catering” foi criada (“urbação התקומה”). As principais tarefas dessa gestão: diretamente os esforços nacionais para restaurar e desenvolver a região, para ajudar a devolver uma vida normal às comunidades feridas, a fim de fornecer as decisões necessárias aos residentes da região.

Em abril de 2024, o orçamento de gerenciamento de recuperação foi aprovado para um total de 19 bilhões de shekels, dos quais: 14 bilhões foram projetados para restaurar a região (esta questão será examinada em detalhes no relatório completo, que será publicado em 2025) e 5 bilhões – para o desenvolvimento da infraestrutura e a catering econômica das colônias.

Apesar da distribuição de grandes fundos e das estruturas criadas, o processo de restauração da região enfrentou problemas sérios. Durante a auditoria realizada pelo controlador estadual, foram identificados atrasos significativos e obstáculos burocráticos: a ausência de liderança – desde agosto de 2024, o serviço de recuperação permanece sem gerente permanente; atrasos no desenvolvimento de 5 bilhões de shekels alocados para a restauração das colônias; Filho com a construção de moradias temporárias para os moradores evacuados. Em novembro de 2024, Zeev Elkin foi nomeado o novo ministro responsável por esse processo.

Deve -se notar que, apesar de todas as dificuldades, os funcionários do Departamento de Recuperação (em fevereiro de 2025, há 63 pessoas) trabalham incansavelmente e com um senso de dever, ajudando os moradores forçados a deixar suas casas.

Goskontroller Engelman disse: “Os moradores das regiões da fronteira com o setor de Gaza sobreviveram a um dos desastres mais difíceis da história de Israel. As desacordos interferem na implementação do orçamento para o desenvolvimento em abril de 2024 para se desenvolver em abril de 2024, o tamanho de 5 bilhões de shekels também despertou uma séria preocupação com a falta de constante o chefe do Serviço de Recuperação desde agosto de 2024.

As principais conclusões do relatório

Atrasos com a restauração e a falta de liderança clara: em seis meses, o governo não forneceu controle apropriado sobre a implementação de programas aprovados, o que levou a uma desaceleração no processo de reabilitação da região. Desde a criação do Gerenciamento de Recuperação (“Urbation התק particular”) em outubro de 2023, não houve capítulo permanente em sua liderança, que complicou consideravelmente a implementação das medidas de recuperação.

Um orçamento não alcançado para o desenvolvimento da região: Orçamento aprovado em abril de 2024 para a restauração da região no valor de 19 bilhões de shekels de 5 bilhões, foi destinado ao seu desenvolvimento. No entanto, quando o relatório foi publicado, esses fundos não foram controlados devido a uma discussão prolongada dos limites territoriais do programa.

Problemas temporários de moradia: 16 meses se passaram desde a tragédia em 7 de outubro, mas a construção de todas as colônias e infraestrutura temporárias para o Beeri Kibutsev, Holylit e Kfar-aza não foram concluídas. Os relatórios indicam que muitos residentes permanecem em hotéis ou são forçados a viver em condições que não atendem aos padrões básicos de segurança e qualidade.

Controle do governo insuficiente sobre os processos de catering: a decisão de transferir para o controle do Ministério da Gestão Finanças da Catering, adotada em novembro de 2024, não levou à aceleração do processo. Devido a procedimentos burocráticos prolongados e à falta de controle claro, grande parte da população ainda não tem residência permanente e a infraestrutura da região permanece destruída.

Problemas de segurança ao longo da rodovia 232: seções significativas de estradas na região de Kibutz Reimi, onde os assassinatos em massa ocorreram no festival Nova, permanecem em perigo. O trabalho planejado para melhorar a infraestrutura de segurança não foi concluído, apesar dos 5 milhões de shekels alocaram.

Problemas com programas de comemoração: mais de um ano após a tragédia de 7 de outubro, o estado não organizou um sistema centralizado de comemoração das vítimas.

Recomendações do Controlador Estadual

– nomear imediatamente um gerente permanente do Serviço de Recuperação.

– Acelere o desenvolvimento do orçamento para o desenvolvimento da região e a eliminação de barreiras burocráticas.

– Conclua a construção de moradias temporárias e elimine as deficiências da infraestrutura.

– Garanta controle rigoroso do governo sobre a implementação de programas de recuperação.

– Implemente imediatamente projetos de segurança nas principais seções da região.

– Desenvolva um programa centralizado para memorizar as vítimas da tragédia em 7 de outubro.

O texto completo do relatório foi publicado no site oficial do Controlador Estadual de Israel: www.mevaker.gov.il