Governador de Bengala, CV Ananda Bose, sobre o veredicto do caso de estupro e assassinato de RG Kar: Punição não resolve o problema

O governador de Bengala Ocidental, CV Ananda Bose, afirmou na segunda-feira que a punição judicial por si só não pode resolver os crescentes incidentes de violência contra as mulheres e pediu medidas mais rigorosas para evitá-la. As declarações do governador vieram horas depois tribunal condenou RG Kar condena Sanjay Roy à prisão perpétua.

Bose mencionou que Raj Bhavan realizaria uma reunião para discutir a segurança das mulheres e apresentaria as suas recomendações ao governo para acção imediata. Ela destacou a necessidade urgente de políticas fortes para combater as atrocidades contra as mulheres e garantir a sua segurança, especialmente em locais de trabalho sensíveis, como instituições médicas.

Afirmando que o valor da punição não resolveria o problema social, o Governador Bose disse: “A punição, por mais severa que seja, não resolve o problema. Os casos crescentes de estupro, agressão e assassinato destacam um problema social mais profundo”.

“É imperativo que o governo implemente uma política robusta e proactiva para combater estas atrocidades e garantir a segurança das mulheres, especialmente em ambientes sensíveis como as instituições médicas”, acrescentou.

O Governador também pediu ao governo que lançasse uma campanha de sensibilização pública e instou as autoridades a agirem rapidamente para prevenir crimes contra as mulheres. Ele também destacou a importância do treinamento de autodefesa por meio do programa estadual Abhaya Plus, que será ampliado.

“A célula de monitoramento em tempo real de Raj Bhavan monitorará simultaneamente as petições sobre atrocidades contra mulheres recebidas na sala de paz e tomará as medidas apropriadas. O programa Abhaya Plus será intensificado para fornecer treinamento de autodefesa”, acrescentou o governador de Bengala. .

O Governador reiterou o seu compromisso de abordar a questão e apelou a esforços colaborativos para criar um ambiente mais seguro para as mulheres em Bengala Ocidental.

Os comentários de Bose vêm depois O ministro-chefe Mamata Banerjee expressou descontentamento com a decisão do tribunal do CBI, afirmando que a polícia de Bengala Ocidental teria garantido a pena de morte ao condenado.