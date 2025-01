Governador de Kerala descreve desafios financeiros e se compromete com a visão de ‘Nava Keralam’ em seu primeiro discurso político – Kerala News

A 13ª sessão da 15ª Assembleia Legislativa de Kerala começou com o governador Rajendra Arlekar proferindo o seu primeiro discurso político, lançando luz sobre os desafios financeiros que o estado enfrenta e reafirmando o compromisso do governo com o progresso e a inclusão.

Dirigindo-se à assembleia, o Governador enfatizou as restrições fiscais enfrentadas por Kerala devido à diminuição do apoio central. “A participação de Kerala no fundo central divisível diminuiu constantemente de 3,875 por cento durante a 10ª Comissão de Finanças para 1,925 por cento durante a 15ª Comissão de Finanças”, disse ele. Destacando o impacto da cessação da compensação do GST e dos subsídios por quebra de receitas, juntamente com condições restritivas em esquemas patrocinados centralmente e restrições de crédito, ele comentou: “Isso representou desafios fiscais significativos para o meu governo estadual”.

Apesar destes obstáculos, o governo continua empenhado em construir uma “Nava Keralam”, dando prioridade a infra-estruturas de alta qualidade, a uma economia baseada no conhecimento e a melhorias na educação e nos cuidados de saúde.

O Governador também reflectiu sobre a série de calamidades naturais que testaram a resiliência de Kerala ao longo da última década, incluindo as cheias devastadoras de 2018 e 2019, o ciclone Ockhi e o recente deslizamento de terra de Meppadi. “O modelo de gestão de desastres de Kerala, baseado na resiliência comunitária, na integração tecnológica e na governação proactiva, ganhou reconhecimento global como um modelo de resposta eficaz à crise”, disse ele. Ele assegurou à assembleia o compromisso do governo de reabilitar todas as pessoas afectadas pelo deslizamento de terra em Meppadi, prometendo a conclusão do projecto do município dentro de um ano.

Reafirmando a adesão do estado aos valores constitucionais, o Governador destacou a dedicação de Kerala ao secularismo, à democracia, ao federalismo e à justiça social. “O meu governo acredita que as tentativas de homogeneizar as diferenças num país que abraçou a diversidade com respeito irão contra os valores constitucionais e os elevados ideais do movimento nacionalista”, disse ele.