Governador de Manipur empossado: O ex-secretário do Interior da União, Ajay Bhalla, empossado como 19º governador – Manipur News

O ex-secretário do Interior da União, Ajay Kumar Bhalla, prestou juramento na sexta-feira como 19º governador de Manipur em Raj Bhavan, em Imphal, um mês depois que o presidente Draupadi Murmu o nomeou para o cargo constitucional.

Bhalla recebeu o juramento de posse pelo presidente do Supremo Tribunal de Manipur, juiz D Krishnakumar.

Bhalla substituiu o governador de Assam, Lakshman Prasad Acharya, que ocupava o cargo adicional de Manipur.

Bhalla, que tem a rara distinção de servir como secretário do Interior da União por mais tempo, completou seu mandato de cinco anos em agosto do ano passado.

Ele também inspecionou a guarda de honra do pessoal dos Rifles de Manipur.

Bhalla é um oficial aposentado do Serviço Administrativo Indiano (IAS) do quadro Assam-Meghalaya em 1984. Bhalla nasceu em Jalandhar, no Punjab.

A cerimônia de posse contou com a presença do ministro-chefe de Manipur, N Biren Singh, do presidente da Assembleia, Th Stayabrata, do ex-ministro-chefe Ibobi Singh, do oficial sênior da polícia de Manipur, Rajiv Singh, de ministros de estado, MLAs e outros funcionários de alto escalão.