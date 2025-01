De acordo com uma proposta de 10 de janeiro, o governo do Partido Aam Aadmi (AAP) planejou fazer pedidos de bebidas alcoólicas com base nos números de vendas de uma empresa, que seriam primeiro normalizados como uma porcentagem do total em cada região e depois ponderados de acordo. Apenas marcas registradas no departamento de impostos especiais de consumo de Delhi deveriam ser incluídas no cálculo.

Numa carta publicada em 20 de janeiro, o departamento de impostos especiais de consumo de Deli disse que atrasaria a implementação das novas regras, que estavam programadas para entrar em vigor em 22 de janeiro.

A decisão veio após uma reunião presidida pelo Secretário-Chefe Adicional de Finanças para analisar as preocupações levantadas por distribuidores privados e empresas de bebidas alcoólicas.

Por enquanto, o comité de trabalho formado pelas quatro empresas governamentais que vendem álcool na capital nacional instruiu as empresas envolvidas e o departamento de impostos especiais de consumo a rever minuciosamente os retornos recebidos dos distribuidores e associações privadas de acordo com as regras relevantes.

O atraso permite uma avaliação mais aprofundada do sistema proposto, que as pequenas e médias empresas de álcool dizem que irá favorecer os seus maiores rivais.

“O comité de trabalho teve em conta as sugestões das várias partes interessadas em Deli e decidiu não implementar o novo procedimento operacional padrão, o que de outra forma teria resultado num preconceito desproporcional a favor de apenas algumas empresas”, disse Poonam Chandel. Diretor Administrativo da NeuWorld Spirits Pvt Ltd.

O CEO da Kyndal Spirits, Siddharth Banerji, também saudou a decisão e disse: “É bom que o governo esteja levando em consideração as opiniões de todas as partes interessadas.

Na sexta-feira, Hortelã Ele relatou que a ponderação do sistema proposto favoreceu as empresas com vendas no mercado interno e as que operam na Região da Capital Nacional (NCR), dando uma vantagem significativa às grandes marcas.

Propôs atribuir maior peso às empresas com vendas significativas no mercado interno, seguidas das que vendem no NCR, e menor peso às que vendem em cantinas de defesa.

Tal sistema beneficiaria principalmente as grandes empresas multinacionais, como a Pernod Ricard India, a Diageo e a Allied Blenders, entre outras, em vez de pequenas e médias empresas, como a Jagatjit Industries, a NeuWorld Spirits Pvt Ltd.

A Associação de Cervejeiros e Destiladores de Deli, por exemplo, argumentou que a política favorecia injustamente as empresas multinacionais e levaria a um duopólio de mercado, minando a escolha do consumidor.

Alertaram que o novo sistema, introduzido em meados do ano fiscal, poderia ter prejudicado as marcas locais e reduzido as receitas do governo.

A associação recomendou a manutenção do sistema actual, que aumentou as receitas fiscais, e a abordagem do impulso da marca através de uma melhor supervisão.

A proposta também atraiu críticas dos partidos da oposição, que expressaram preocupações quanto ao seu momento. Não há dúvida de que o modelo de código de conduta estará em vigor em Deli quando a capital nacional for às urnas, no dia 5 de Fevereiro. Entre outras coisas, o código proíbe anúncios de políticas, projetos ou planos que possam influenciar os eleitores.

O departamento de impostos especiais de consumo, no entanto, alegou que o novo sistema de encomendas visava eliminar o favoritismo da marca e garantir uma melhor disponibilidade dos produtos exigidos pelos consumidores.

Alguns líderes da indústria, especialmente aqueles que representam empresas multinacionais, consideraram a proposta como um passo em frente na correção das distorções do mercado e no aumento da disponibilidade de marcas populares em Deli.

Além do sistema de pontos, as quatro empresas governamentais que distribuem bebidas alcoólicas na capital estudam passar a fazer pedidos pelos consumidores por meio de aplicativos.

No entanto, os críticos argumentaram que a política refletia antigas reformas controversas, como a sucateada Política de Impostos Especiais de Consumo de Nova Deli 2021-22, que convidava ao escrutínio de lapsos processuais e corrupção.

Hortelã Ele contatou todos os quatro departamentos por e-mail, mas não recebeu resposta.