Governo de Telangana e ITE de Singapura assinam acordo sobre cooperação para o desenvolvimento de competências – Telangana News

O governo de Telangana e o Instituto de Educação Técnica de Singapura (ITE) assinaram um acordo para trabalharem juntos no desenvolvimento de competências e apoiarem os esforços para estabelecer a Young India Skill University. O acordo foi assinado durante a visita do ministro-chefe da Telangana, Revanth Reddy, a Cingapura.

O acordo foi assinado pelo vice-reitor da Skill University, VLVSS Subbarao, e pela delegação do ITE de Cingapura liderada por Parvender Singh, vice-diretor de serviços acadêmicos e administrativos. Fabián Chiang, vice-diretor de Serviços Educacionais de TI, ITE, também esteve presente.

No primeiro dia de sua visita, Reddy e sua delegação foram ao ITE onde perguntaram sobre os cursos de desenvolvimento de competências oferecidos pelo instituto e as facilidades oferecidas pelo campus. A delegação também conversou com especialistas de vinte setores e com funcionários universitários da instituição.

O Ministro-Chefe e a sua equipa mantiveram conversações com altos funcionários do ITE e procuraram o apoio da prestigiada Young India Skill University, na Quarta Cidade de Hyderabad.

Durante a reunião, o ministro de estado Sridhar Babu informou a gestão do ITE sobre os cursos de desenvolvimento de competências oferecidos pela Young India Skill University para atender à crescente demanda do mercado por mão de obra qualificada e proporcionar emprego aos jovens em diferentes setores.

O ministro também propôs a troca de módulos de formação para desenvolvimento de competências com cooperação mútua. A delegação do ITE respondeu positivamente e ofereceu-se para trabalhar em conjunto com a Young India Skill University. Após a reunião, funcionários do ITE e da Skill University assinaram um memorando de entendimento para colaborar no desenvolvimento de competências.

Espera-se que uma delegação do ITE visite Hyderabad em breve.

REVANTH REDDY ENCONTRA-SE COM O MINISTRO ESTRANGEIRO DE CINGAPURA

Anteriormente, Reddy se encontrou com a ministra das Relações Exteriores de Cingapura, Vivian Balakrishnan. Os dois mantiveram extensas discussões sobre desenvolvimento de infra-estruturas, rejuvenescimento de rios, gestão de recursos hídricos, energia verde, turismo, educação, desenvolvimento de competências e desenvolvimento de parques informáticos.

O Ministro-Chefe concentrou-se em parcerias de longo prazo em vários setores, juntamente com uma ampla cooperação entre Telangana e Singapura.

Após a visita de três dias a Singapura, a equipe de Reddy participará do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, de 20 a 24 de janeiro.