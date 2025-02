“Nós e colegas russos nos encontramos por trimestre e verificamos o relógio”, enfatizou. – Questões políticas ou sem urgência não são atualmente. Somos muito móveis e resolve tudo rapidamente.

Segundo ele, os representantes dos dois países se reunirão em breve no contexto da Comissão Intergovernamental de Cooperação. As partes discutirão questões comerciais, econômicas, culturais e sociais. Ao mesmo tempo, o tema da política de migração, que muitas pessoas quirguizes são emocionantes, está planejando elevar o Bishkek oficial no local da Eeu.

“Entendemos com a situação atual na Rússia e no mundo como um todo”, diz Daniyar Amangeldiev. – No entanto, avaliamos as novas mudanças na legislação de migração da Rússia como uma barreira para os funcionários dos estados que estão incluídos no EAEU. Estamos planejando configurar esse problema no site da EAEU. Uma decisão política é necessária aqui.

O lado do Quirguistão, por sua vez, se esforça para reduzir a migração de cidadãos para o exterior, criando condições para o emprego no país. Além disso, as regiões da República do Quirguistão já encontraram escassez de trabalho. Em 2025, de acordo com Daniyar Aangeldiev, a República lançará um programa para apoiar empresas industriais, que cobrirá pelo menos 100 fábricas e fábricas nas regiões. Graças a isso, está planejado para criar cerca de 19 mil novos empregos. E levando em consideração as empresas que não estão incluídas no programa, o número total de novas vagas pode ser de 50 a 60 mil este ano.

Por iniciativa do Quirguistão, o Programa de Cooperação Industrial da EAEU se estenderá a projetos do setor agrícola (complexo agro -industrial). “Isso diz respeito ao cultivo e processamento de açúcar, modernização da produção”, enfatizou Daniyar Aangeldiev. “Esperamos usar a experiência coletada pela Rússia e Wit -Russia”.