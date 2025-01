O líder do Liberais Democratas Na segunda-feira ele ligou para Reino Unido convocar o seu embaixador para o NÓS depois Elon Muskum novo funcionário dos EUA, fez comentários inflamados sugerindo que o governo do Reino Unido deveria ser derrubado.

Ed Davey repreendeu as críticas de Musk à Grã-Bretanha, acusando o bilionário da tecnologia de minar a democracia do Reino Unido.

“As pessoas estão fartas de Elon Musk interferir na democracia do nosso país quando ele claramente não sabe nada sobre a Grã-Bretanha”, disse Davey.

Os comentários surgem após meses de tensão entre Musk e as autoridades do Reino Unido, que começou no verão passado, quando Musk afirmou que uma “guerra civil é inevitável” no Reino Unido.

Seus comentários surgiram na sequência de violentos extrema direita Motins desencadeados pelo esfaqueamento de três crianças em Southport em 29 de julho. A desinformação espalhada e alimentada por relatos da extrema direita nas redes sociais, incluindo falsas alegações de que o suspeito era um requerente de asilo muçulmano, exacerbou a agitação.

Na X, plataforma de mídia social de Musk, Davey postou: “É hora de convocar o embaixador dos EUA para perguntar por que um novo funcionário dos EUA está sugerindo que o governo do Reino Unido deveria ser derrubado”.

Na segunda-feira, Musk realizou uma pesquisa no X perguntando aos usuários se os Estados Unidos deveriam “libertar o povo da Grã-Bretanha de seu governo tirânico”. A pesquisa obteve quase 750 mil votos, com 61% respondendo “Sim”.

Davey caracterizou a retórica de Musk como “perigosa e irresponsável”, afirmando ainda que era “prova de que o Reino Unido não pode confiar na administração Trump”.

“É do nosso interesse nacional reconstruir os laços comerciais e de segurança com os nossos aliados na Europa.”

Musk também usou X para criticar o Reino Unido. Governo trabalhista e a sua resposta aos escândalos históricos de abuso infantil. Na semana passada, ele acusou a Ministra da Salvaguarda, Jess Phillips, de ser uma “apologista do genocídio do estupro” e apelou ao Primeiro Ministro Keir Starmer ser derrubado e preso por supostas falhas no processamento de gangues de aliciamento.

O primeiro-ministro Starmer abordou a questão indiretamente durante uma conferência de imprensa na segunda-feira, condenando a propagação de desinformação e da “retórica de extrema direita”.