Governo introduz registo online de rede de cabo, verifique detalhes

O Ministério da Informação e Radiodifusão anunciou na sexta-feira alterações importantes nas Regras da Rede de Televisão a Cabo de 1994 para simplificar o processo de registro para operadoras de cabo locais (LCOs) e promover a facilidade de fazer negócios.

As diretrizes atualizadas colocarão todo o processo de registro do LCO on-line, sendo o próprio ministério designado como autoridade de registro. Isto marca um afastamento do processo manual anterior realizado através dos correios centrais locais, onde o Postmaster atuava como autoridade.

Sob o novo sistema, os certificados de registro LCO serão emitidos em tempo real após a verificação bem-sucedida dos detalhes do requerente, incluindo Aadhaar, PAN, CIN e DIN. As inscrições agora serão concedidas ou renovadas por um período de cinco anos.

Para melhorar a transparência e a responsabilização, as regras alteradas também introduzem uma disposição para recursos nos casos em que os pedidos de registo ou renovação sejam negados.

Anteriormente, o processo de registo offline não era apenas complicado e demorado, mas também restringia os LCOs a áreas operacionais específicas. O novo sistema online, hospedado no Portal Broadcast Seva do Ministério, promete uma experiência tranquila e eficiente.

O ministério descreveu o processo em sua declaração:

Solicitar envio : LCOs podem solicitar novos registros ou renovações através do Portal Broadcast Seva

: LCOs podem solicitar novos registros ou renovações através do Portal Broadcast Seva Estrutura de taxas : Uma taxa de processamento de Rs 5.000 é necessária para novos registros e renovações.

: Uma taxa de processamento de Rs 5.000 é necessária para novos registros e renovações. Cronograma de renovação: Os pedidos de renovação devem ser apresentados pelo menos 90 dias antes do vencimento do registro existente. Para registos com validade inferior a 90 dias, os pedidos de renovação deverão ser apresentados imediatamente.

Os registros de LCO existentes permanecerão válidos até a data de vencimento indicada em seus certificados.

De acordo com o ministério, estas reformas estão alinhadas com a agenda mais ampla do governo para promover um ambiente favorável aos negócios, reduzindo obstáculos processuais e garantindo operações simplificadas.