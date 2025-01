Governo israelense aprova oficialmente acordo de reféns

Após uma longa discussão que durou quase 10 horas, o governo israelense aprovou o acordo para libertação dos reféns.

Esta decisão surge no âmbito das negociações em curso para a libertação dos reféns detidos pelo Hamas. O acordo é importante porque visa facilitar o regresso gradual de 98 reféns de Gaza que foram mantidos em cativeiro durante cerca de 15 meses.

Contexto e reações

A aprovação do acordo desencadeou uma série de emoções entre o público, com alguns expressando alívio enquanto outros protestaram veementemente. Protestos ocorreram em Jerusalém, onde os críticos do acordo mostraram seu descontentamento

O acordo foi assinado por representantes de Israel, do Hamas, dos Estados Unidos e do Qatar, marcando um ponto de viragem no conflito em curso.

Vinte e quatro ministros votaram a favor e oito votaram contra. Os ministros do partido religioso sionista Otzma Yehudit votaram contra o acordo, assim como os ministros do Likud David Amsalem e Amichai Chikli, relata Israel Hayom.