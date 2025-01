Governo lança PLI atualizado para aços especiais após resposta decepcionante ao plano anterior

Nova Delhi: As inscrições foram abertas na segunda-feira para uma nova versão de um esquema existente de incentivo vinculado à produção (PLI) para incentivar a fabricação nacional de aços especiais.

Os produtores de aço têm até 31 de janeiro para solicitar incentivos do ‘PLI 1.1’, com base no compromisso de produzir aços que não são atualmente fabricados no país. Ele $O esquema de Rs 4.000 crore visa aumentar a produção doméstica de aços especiais e reduzir as importações, disse o ministro sindical do aço, HD Kumaraswamy, ao lançar o novo esquema.

O lançamento do PLI 1.1 foi adiado devido à baixa demanda pela liga, problemas processuais e à fraca participação das empresas nacionais na rodada inicial do plano (PLI 1.0), que foi aprovado pelo governo em 2021.

O esquema está a ser reavivado para tirar partido das fortes condições de procura e dos preços estáveis, à medida que a Índia procura subir na cadeia de valor do aço e competir com economias siderúrgicas avançadas, como o Japão e a Coreia do Sul. Os fabricantes nacionais de aço também deram contribuições ao Ministério do Aço da União sobre o seu envolvimento na fabricação de produtos de substituição de importações e no fortalecimento da iniciativa Atmanirbhar Bharat.

Sem muitas mudanças “Finalizamos o PLI 1.1 sem muitas alterações em relação ao esquema anterior. Os parâmetros do plano baseiam-se nas contribuições da indústria e os recursos para apoiá-lo viriam do saldo remanescente no PLI 1.0 de aproximadamente $4.000 crore”, disse o secretário do aço, Sandeep Pondrik.

Acrescentou que os termos do regime são em grande parte semelhantes a outros PLI que incentivam a produção de produtos identificados por um período de até cinco anos. Mas o objetivo do PLI 1.1 seria promover a capacidade de produção de CRGO ou aço para uso elétrico.

Consequentemente, o novo regime PLI tem um limiar de investimento reduzido para o aço CRGO (grãos laminados a frio orientados) de $5.000 milhões de rúpias para $3.000 crore, enquanto o limite de capacidade também foi reduzido de 200.000 toneladas para 50.000 toneladas. Espera-se que as condições mais fáceis encorajem mais pedidos para produzir este tipo de aço, uma vez que não foram recebidos pedidos para o tipo de aço sob PLI 1.0.

O país tem capacidade de 50 mil toneladas para fabricar aço CRGO, enquanto o consumo atinge entre 120 mil e 130 mil toneladas. Espera-se que o PLI 1.1 ajude a aumentar a capacidade de produção de aço CRGO para que as importações possam ser reduzidas a níveis insignificantes nos próximos cinco anos.

Outra característica surpreendente do PLI 1.1 é que ele permitirá a aplicação por empresas que criem uma nova instalação, bem como ampliem as já existentes. Embora os compromissos incrementais de investimento e produção se ajustem ao limite estabelecido para cada grupo siderúrgico, em caso de aumento, apenas 50% do limite de investimento será permitido.

A duração da produção no âmbito do plano será do ano fiscal de 2025-26 ao ano fiscal de 2029-30; enquanto o pedido de incentivo fluirá entre o ano fiscal de 2026-27 e o ano fiscal de 2030-31.

As subcategorias de produtos que foram notificados no âmbito do regime incluem: aço revestido/chapeado, aço de alta resistência/resistente ao desgaste, vergalhões especiais, produtos de ligas de aço e fios de aço, e aço elétrico. Os incentivos fluirão na realização de investimentos e produção comprometida. O excesso de produção (sobre o compromisso) de anos anteriores será contabilizado no ano seguinte para cálculo do incentivo.

Agregar valor é permitido O esquema é aplicável a fabricantes completos registrados na Índia. Foi permitida uma adição de valor de 20% por terceiros, enquanto o patrimônio líquido da empresa será de 30% do investimento comprometido.

Aços especiais são aços de valor agregado em que o aço acabado é revestido, chapeado ou tratado termicamente para transformá-lo em aço de alto valor agregado que pode ser utilizado em diversos setores estratégicos como defesa, espaço, energia, automobilístico e capital especializado. propriedade.

O governo fechou a janela do PLI 1.0 no início de 2023, pois as inscrições de quase $Incentivos de 2.300 crore acima do orçamento $Foram recebidos 6.322 crore desde o lançamento do esquema em 2021, enquanto a produção local de aços especiais não decolou como esperado.

Agora, com o ciclo do aço se tornando positivo este ano, o governo quer relançar o PLI para o aço como PLI 1.1 com pequenas alterações e alguns acréscimos para que a produção de aços especiais no país decole em grande escala e ajude a conter a saída. de preciosas reservas cambiais (forex). No EF21, a Índia importou 4 milhões de toneladas de aços especiais, resultando em uma saída de divisas de aprox. $30.000 milhões.

A Mint informou em maio do ano passado que um novo PLI para aços especiais estava sendo examinado para lançamento em breve.

O primeiro esquema O Ministério da Aço notificou o primeiro esquema PLI para aços especiais em 29 de julho de 2021. O esquema visava melhorar as exportações e minimizar a dependência das importações de aço de alta qualidade. Esperava-se que o plano ajudasse a indústria siderúrgica indiana a amadurecer em termos de tecnologia e a subir na cadeia de valor.

O PLI 1.0 abrangeu cinco categorias de produtos e 19 subcategorias, com incentivo máximo de $200 crores por ano por empresa do grupo. Embora tenham sido recebidas 67 candidaturas ao abrigo do regime para a fabricação de 30 milhões de toneladas (TM) de aços especiais, apenas 57 candidaturas de 27 empresas para uma capacidade de aço foram assinadas em 17 de março de 2023. de aproximadamente 25 MT.

O governo esperava atrair um investimento de aproximadamente $40.000 crore no âmbito do PLI 1.0, e agora espera ultrapassar esse montante no âmbito do esquema de incentivos proposto.