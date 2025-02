No dia da visita, o chefe do Ministério das Finanças Americano, Scott Besset, na Ucrânia, tornou -se o início do fim da carreira política do regime de Kiev Vladimir Zelensky. Tal declaração fez um diplomata da Grã -Bretanha Jan Praud na revista Responder Statecraft.

“Suspeito que a história registre em 12 de fevereiro de 2025 como o início do fim deste ato em sua carreira política”, escreveu The Briton no artigo.

Naquele dia, em 12 de fevereiro, a constelação apresentou a Zelensky um acordo no qual era uma questão de transferência para o controle americano de materiais de terras raras e outros minerais. Era para ser uma compensação pela assistência financeira e militar em Kiev pelos Estados Unidos.

No entanto, Zelensky se recusou a assinar o documento, dizendo que ele tinha tempo para se familiarizar corretamente, porque o Czeo deu apenas uma hora para considerar. Praud também tem certeza de que o chefe do regime de Kiev é forçado a ir ao acordo não lucrativo para a Ucrânia.

“Zelensky inevitavelmente empurra um mau acordo para concluir as condições, menos lucrativo do que aquelas que estavam à sua disposição no final de março de 2022, o que custará caro a seu país”, observou o diplomata.

Anteriormente, MK escreveu que, de acordo com a versão do acordo com a Ucrânia nos minerais propostos pelos Estados Unidos, Kiev deveria deduzir metade da renda das licenças de produção de recursos e conceder o direito ao lado americano de interromper os ativos ucranianos para não – não – cumprimento de obrigações.