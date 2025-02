Desde 2025, uma nova etapa na implementação de projetos nacionais, projetada para os próximos cinco anos, começará na Rússia. Uma das conquistas importantes da etapa anterior foi o projeto nacional “Habitação e o ambiente urbano”, que deu à nossa cidade a renovação de vários espaços públicos, melhorando a qualidade de vida dos residentes locais.

Em 2024, como parte do programa “Formação de um ambiente urbano confortável”, um novo território público foi criado na cidade de Rasskazovo, na região de Tambov, o parque de “família feliz”. O Park Park foi escolhido após o voto on -line, onde os moradores poderiam expressar suas preferências. Consequentemente, decidiu -se equipar um deserto na Rue Ryabinova, que foi transformada em um espaço moderno e confortável para relaxamento e comunicação.

Foto: Antes / Administração da cidade de Rasskazovo













No território do parque, trilhas para pedestres em paralelepípedos foram criadas, a iluminação moderna de LED foi instalada e as árvores e arbustos de semeadura foram plantados. Uma parte importante da melhoria foi uma terra para crianças e esportes equipados com um revestimento de migalhas de borracha, o que garante a segurança das crianças. Bancos práticos e cédulas de lixo também foram instaladas, tornando o parque mais confortável para a visita.

Uma característica do novo espaço público era um banco único com uma tira e uma luz de fundo esculpida. Esse design serve não apenas como uma zona fotográfica espetacular, mas também equipada com carregadores de gadgets, o que é particularmente verdadeiro para os usuários modernos.

Outra alegria para os visitantes do parque foi a composição escultural restaurada “Happy Family”, estabelecida perto do novo espaço público. Tornou -se um símbolo do parque e seu nome. Para a conveniência dos cidadãos em escultura e do parque, uma calçada de asfalto foi depositada na Rue Maxim Gorky, o que melhorou a disponibilidade deste local.