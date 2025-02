Gracie Abrams acabou de usar um vestido de noiva completo e um véu Grammy

Aqui está a noiva … em Chanel Couture, é claro. Bonafide pop-girlie e Que éA estrela de cobertura de R Gracie Abrams foi caminhada no tapete vermelho do Grammy Awards 2025, carregando uma aparência inegavelmente nupcial. Abrams, que é indicado por um preço esta noite – o melhor grupo pop / grupo com “nós” com Taylor Swift – parece uma visão de um tom de manteiga de marfim – quero dizer, se eu percebesse com Paul Mescal, estaria pronto para caminhe no corredor a qualquer momento.

Abrams, que é embaixador da Chanel, usava um vestido personalizado com uma tampa de correia de veludo combinando e embelezada. O cantor combinou o vestido arejado com um alfinete de flor, os Camellia e apontou bombas pretas no dedo do pé. Abrams também adicionou algumas jóias finas e altas, com pérolas e diamantes, aumentando a inspiração nupcial.

(Imagem de crédito: Getty Images)

(Imagem de crédito: Getty Images)

(Imagem de crédito: Getty Images)

De acordo com Cosmopolita A jornalista Samantha Olson, Abrams, disse que sua aparência parecia “liquidez” – um aceno para a sensação leve e suave do tecido Chanel com manteiga. Eu sou vendido!

Abrams é realizado em várias outras indicadas fascinantes para a geração Z hoje à noite, incluindo Chappell Roan, Sabrina Carpenter e Clairo. Durante nossa entrevista de capa com o cantor “Close To You”, Abrams admitiu que a atual Legião de Garotas Pops é tudo menos sem apoio, tudo o que é procuador da linha -chave: “Não parece errado. Quando. Há apoio real, Você sente a diferença.

Você pode seguir o restante da capa do tapete vermelho do nosso Grammy em nosso blog ao vivo 2025.