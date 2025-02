Grammy 2025, Beyoncé faz história: "Eu gasto o prêmio na senhorita Martell"

3 de fevereiro de 2025

Beyoncé ganhou o prêmio ‘Album of the Year’ com seu ‘Cowboy Carter’ ao Grammy 2025 e reescreveu a história da música. A estrela Texana (o prêmio mais prêmio de todos os tempos no Grammy) tornou -se o primeiro artista afro -americano que ganhou esta estátua. “Estou muito honrado. Muitos anos se passaram, muitos anos. Quero agradecer ao Grammy, todo autor, todo funcionário, todo fabricante, todo o trabalho duro. Quero dedicar esse prêmio a Miss Martell. Espero que continuemos Para continuar “, disse a estrela pop que se refere a Linda Martell, a primeira cantora afro -americana que já se apresentou no Grand Ole Opy.