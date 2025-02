3 de fevereiro de 2025

Bianca Censori atraiu a atenção para o tapete vermelho do Grammy 2025Começou em Los Angeles. O modelo australiano escolheu uma aparência nua, apresentando -se no tapete vermelho com um vestido transparente, ao lado de seu marido e rapper Kanye West. O casal apareceu sem convite para o evento e imediatamente monopolizou o flash dos fotógrafos e as mídias sociais.