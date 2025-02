Grammy 2025: Taylor Swift ‘presta homenagem’ ao namorado Travis Kelce; Os fãs reagem

Taylor Swift estava vestido para impressionar em um mini vestido de ombro sexy e brilhante no 67º Grammy Awards por ano, mas sua corrente na coxa com um charme ‘T’ chamou muito mais atenção no evento.

As redes sociais estavam cheias de especulações sobre a mensagem que ele estava tentando transmitir através de sua escolha de cores no evento e nas pequenas travessuras.

Taylor Swift usava uma curta polvilhe vermelha de Vivienne Westwood.

Madeline Hirsch, diretora de moda da Instyle, disse que é a sua favorita para namorar. “Você não pode estar errado com um imitador de Vivienne Westwood e tem usado o designer o suficiente durante o ano passado”.

O que pode significar a cor vermelha do vestido Grammy de Taylor Swift? Red é o título de um de seus álbuns, mas também é a cor exclusiva dos chefes de Kansas City de seu namorado Travis Kelce. A especulação foi desenfreada nas redes sociais sobre a mensagem que ele estava tentando transmitir.

Por que há uma conversa sobre o charme de Taylor Swift? Taylor Swift usava uma pequena corrente da coxa em um lado do vestido do vestido pendurado com jóias vermelhas, incluindo um pequeno “T”.

O “T” implorou a pergunta: Taylor, Travis ou ambos representaram?

Os fãs de Taylor Swift, mais conhecidos como Swifties, estão convencidos de que ele se refere ao seu namorado Travis.

“O T na coxa está me amar e ela já está vestindo vermelho para os chefes?” Disse um fã.

“Acho que o T na coxa representa Travis e a Rede de Chiefs é uma forte declaração de apoio a ele. Ele não está aqui pelo que podemos ver, mas provavelmente está próximo ”, disse outro fã.

“Eu amo que, quando Taylor usa jóias iniciais, ele é sempre muito controverso para quem ele é. Ela ou Travis. Provavelmente é por isso que ele faz. Porque nunca saberemos. Só ela sabe com certeza ”, disse um Swiftie.

Por que o namorado de Taylor Swift, Travis Kelce, não no 2025 Grammy Awards? O namorado de Taylor Swift, Travis Kelce, não pôde comparecer aos 2025 Grammy Awards devido ao seu compromisso de se preparar para o LXE do Super Bowl. Os Chiefs enfrentarão o Philadelphia Eagles em 9 de fevereiro em Nova Orleans, e Kelce permaneceu com sua equipe para se concentrar nos acordos de prática e viagens.

Este conflito de programação não é novo para o casal; Kelce também perdeu o Grammys 2024 por razões semelhantes.

Taylor Swift venceu um Grammy este ano? No 67º Grammy Awards por ano, Taylor Swift não recebeu novos prêmios, apesar de ter sido indicado em várias categorias. Ela foi indicada a seis prêmios Grammy este ano, incluindo o álbum do ano para o Departamento de Poetas Torturadas.

Anteriormente, Taylor Swift ganhou 14 prêmios Grammy, incluindo uma vitória no quarto disco do álbum do ano em 2024 com seu álbum “Midnights”.

No entanto, a cantora compartilhou um dos momentos mais importantes da noite, desde que apresentou o prêmio para o melhor álbum de country no 2025 Grammys a Beyoncé, que se tornou a primeira mulher negra a vencer na categoria.

Fonte