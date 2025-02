Grammy Awards 2025: Beyoncé, Sabrina Carpenter e muito mais, saiba quem levou para casa as maiores honras. Veja a lista completa aqui

Beyonce e Miley Cyrus ganharam o Prêmio Grammy pela melhor dupla do país ou pela apresentação do grupo no domingo em uma das primeiras honras concedidas aos mais altos elogios no ramo de música. O casal venceu o troféu de “II Most Wanted”, uma música do álbum de Beyonce, “Cowboy Carter”, durante uma cerimônia não telenciada antes do programa de cronograma estelar.