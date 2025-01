Grammy Awards 2025 Transmissão ao vivo: quando, onde e como ver a 67ª edição Music Event; Trevor Noah retorna como anfitrião

Além do segmento anual em Memoriam, o evento comemorará as estrelas mais brilhantes da indústria da música e prestará homenagem à vida e ao legado de Quincy Jones. Em apoio ao incêndio florestal de Los Angeles, o tributo será pago às vítimas e os fundos serão coletados por esforços de ajuda e para ajudar os profissionais da música a afetar o desastre.

Crypto.com Arena de Los Angeles se prepara para organizar a cerimônia de premiação no domingo, onde Trevor Noah retornará como apresentador do quinto ano consecutivo. De acordo com o horário padrão do leste, o evento ocorrerá em 2 de fevereiro, entre 20:00 e 23:30