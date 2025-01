Grammy Awards 2025: veja como, quando e onde assisti-los

O 67º Grammy Awards anual acontecerá no domingo (2 de fevereiro de 2025) em Los Angeles. O evento é uma das noites de maior prestígio da indústria musical e reconhece o que há de melhor na música com 94 prêmios diferentes. Também contará com apresentações ao vivo de alguns dos maiores nomes da música.

Indicado principal: Beyoncé lidera o grupo Beyoncé lidera as indicações ao Grammy de 2025 com 11 indicações. Ela é seguida por Charli XCX, Billie Eilish, Kendrick Lamar e Post Malone, que receberam sete indicações cada. O próximo grupo de artistas inclui Taylor Swift, Sabrina Carpenter e Chappell Roan, cada um com seis indicações.

Álbum do Ano: Uma Categoria Competitiva A categoria Álbum do Ano promete competição acirrada. Com indicações de Beyoncé, a artista mais condecorada da história do Grammy, e de Taylor Swift, que ganhou o prestigiado prêmio quatro vezes, será uma corrida emocionante. Sabrina Carpenter e Chappell Roan também competirão pela honra ao lado dos veteranos da indústria André 3000 e Jacob Collier.

Como assistir ao 67º Grammy Awards anual O 67º Grammy Awards acontecerá na Crypto.com Arena em Los Angeles. A cerimônia será transmitida ao vivo pela CBS das 20h às 23h30 ET/17h às 20h30 PT.

Opções de streaming para espectadores Para quem não pode assistir pela TV, o Grammy 2025 também estará disponível para streaming. Os assinantes da Paramount + com o complemento SHOWTIME podem transmitir o evento ao vivo enquanto ele vai ao ar na CBS. Além disso, os assinantes do Paramount+ com qualquer plano podem transmitir os prêmios no dia seguinte à transmissão ao vivo.

Coisas importantes para lembrar Data do evento: domingo, 2 de fevereiro de 2025

Horário de transmissão: 20h às 23h30 ET / 17h às 20h30 PT

Local: Arena Crypto.com, Los Angeles

