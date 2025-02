Grammys Red Carpet Looks que deixam todo mundo surpreso

O momento finalmente chegou quando vemos o que as maiores estrelas da música têm a maior noite de música: os prêmios Grammy. E quando digo as maiores estrelas, não estou exagerando. Beyoncé, Taylor Swift, Sabrina Carpenter e Chari XCX são apenas alguns dos músicos que deveriam adornar o tapete vermelho na arena Crypto.com em Los Angeles. Este ano Grammy Marque o primeiro grande show de prêmios desde os devastadores incêndios florestais de Los Angeles, que ocorreram no mês passado. Além de homenagear a série de músicos nomeados, a televisão coletará fundos para apoiar os esforços de resgate e fornecer ajuda aos profissionais da música que foram afetados; portanto, há outro motivo muito importante para se conectar.

Antes da televisão chegar ao tapete vermelho e, como sempre, estamos aqui para destacar os melhores looks. Ao contrário dos escritórios de preços mais abotoados, o tapete vermelho Grammys está sempre cheio de surpresas, para que você possa, sem dúvida, esperar ver looks de tirar o fôlego hoje à noite. Continue rolando para nos seguir e verifique se a noite avança e mais e mais estrelas sobem no tapete.

(Crédito da imagem: Kevin Mazur / Getty Images para a Academia de Registro)

Quem: Chappell Roan

Para carregar: Jean Paul Gaultier S / S 2003 Couture Dress

Elegante por: Gênesis Webb

(Crédito da imagem: Kevin Mazur / Getty Images para a Academia de Registro)

Quem: Kelsea Ballerini

Para carregar: Vestido Tamara Ralph

Elegante por: Rob Nazari E Marshi Hanny

(Crédito da imagem: Kevin Mazur / Getty Images para a Academia de Registro)

Quem: Willow Smith

Para carregar: Roupa de Dior

(Crédito da imagem: Kevin Mazur / Getty Images para a Academia de Registro)

Quem: São Vincent

Para carregar: Roupa personalizada de Giorgio Armani

Elegante por: Avigail Collins

(Crédito da imagem: Allen J. Schaben / Los Angeles Times via Getty Images)

Quem: Kacey Musgraves

Para carregar: Ralph Lauren Top, cinto e saia

Elegante por: Erica Cloud

(Crédito da imagem: Matt Winkelmeyer / Getty Images para a Academia de Registro)

Quem: Charlotte Lawrence

Para carregar: Vestido Saint Laurent e Cabo

Elegante por: Siena Montesano Gones