Grande final da 11ª temporada de Bigg Boss Kannada: reviravolta inesperada quando os finalistas rejeitam ₹ 20 lakh

Bigg Boss Kannada Grand Finale Temporada 11: Os finalistas da 11ª temporada deram um grande passo no domingo, quando rejeitaram por unanimidade $$Mala de 20 mil. Em vez de levar o dinheiro para casa, os finalistas escolheram o título de vencedor do Chief Bigg e decidiram permanecer na corrida.

Essa reviravolta emocionante ocorreu pela primeira vez na história do Bigg Boss Kannada. A apresentadora Kiccha Sudeep elogiou a dedicação do finalista e elogiou sua determinação e comprometimento em ganhar o cobiçado Troféu Bigg Boss Kannada da 11ª Temporada. O grande final vai ao ar no canal Colors TV.