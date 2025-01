GRANDE vitória da Índia contra o Paquistão: Especialista defende a posição de Nova Delhi no Tratado da Água do Indo | Notícias da Índia

Numa grande vitória da Índia contra o Paquistão, relacionada com a disputa do Tratado da Água do Indo, um especialista neutro manteve a posição da Índia em pontos cruciais, causando um grande revés para o Paquistão. Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores saudou a decisão. O MEA afirmou que a posição consistente e de princípio da Índia tem sido a de que o Perito Neutro é o único que tem jurisdição, nos termos do Tratado, para decidir estas diferenças.

“A Índia saúda a decisão tomada pelo Perito Neutro nos termos do parágrafo 7 do Anexo F do Tratado das Águas do Indo de 1960. A decisão confirma e justifica a posição da Índia de que as sete (07) questões foram encaminhadas ao Perito Neutro, em relação ao Kishenganga e os projetos hidrelétricos de Ratle são diferenças que se enquadram na sua competência nos termos do Tratado”, disse o MEA.

O MEA disse que o perito neutro confirmou a sua própria competência, o que está em linha com a opinião da Índia. “…o perito neutro passará agora para a próxima fase (substantiva) do seu procedimento. Esta fase culminará numa decisão final sobre o mérito de cada uma das sete diferenças”, afirmou o MEA.

O MEA afirmou que a Índia está empenhada em preservar a santidade e integridade do Tratado e continuará a participar no processo de Peritos Neutros para que as diferenças sejam resolvidas de uma forma consistente com as disposições do Tratado, que não prevê procedimentos paralelos. sobre o mesmo conjunto de questões. “Por esta razão, a Índia não reconhece nem participa nos procedimentos do Tribunal de Arbitragem ilegalmente constituído. Os governos da Índia e do Paquistão também permanecem em contacto sobre a questão da modificação e revisão do Tratado das Águas do Indo, nos termos do Artigo XII ( 3) do Tratado”, esclareceu o MEA.

Ao abrigo do Tratado da Água do Indo, a Índia gere os três rios orientais (Ravi, Sutlej e Beas), enquanto o Paquistão supervisiona os três rios ocidentais: Jhelum, Chenab e Indo. A Índia deve permitir o fluxo de água dos rios ocidentais para o Paquistão, com algumas excepções limitadas. No entanto, o Paquistão opôs-se ao direito da Índia e questionou o tratado em vários fóruns globais.