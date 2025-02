A observação seletiva da renda populacional e a participação em programas sociais no grupo -alvo “muitas famílias” serão mantidos por Rosstat. Está planejado entrevistar mais de 50.000 famílias em todas as regiões da Rússia. Na região de Vologda, os cidadãos de 480 famílias entrevistarão.

Em Vologda, a investigação ocorrerá de 11 a 27 de fevereiro de 27 de fevereiro nas ruas Renaissance, Vologda, Norte, Cubano, Popovich, Campo e Distrito. Além disso, os moradores da vila de Molochnaya, vivendo nas ruas de Sadovaya, estudante, Pioneerskaya, Parkovaya, Pankratov, Oktyabrskaya, Mira, Lenin, Emelyanov, também entrevistarão.

A investigação é realizada por investigadores especiais. Eles apresentarão um passaporte e um certificado nominal do Serviço Federal de Estatísticas do Estado. As informações obtidas são confidenciais é usada exclusivamente para treinar estatísticas.

O objetivo do estudo é obter informações estatísticas sobre o papel dos salários, receita de emprego e bens, benefícios e pensões independentes para garantir o poço material das famílias; Participação em pensão e seguro médico, programas sociais.