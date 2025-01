Grandes problemas para o Paquistão, Bangladesh; O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, congela fundos | Notícias do mundo

Notícias internacionais: O recém -eleito presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tomou várias decisões ousadas desde que assumiu a posição, uma das quais afetou significativamente os países vizinhos da Índia: Paquistão, Bangladesh e Nepal. De acordo com a agenda “America First”, o Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou uma suspensão de toda ajuda externa. Segundo as autoridades, o financiamento futuro só será decidido após uma revisão exaustiva, o que leva a uma parada imediata a vários programas de assistência em todo o mundo.

Em 20 de janeiro, Trump assinou uma ordem executiva congelando temporariamente todos os fundos de desenvolvimento estrangeiro por 90 dias. Mais tarde, o Departamento de Estado dos Estados Unidos confirmou que quase todos os novos fundos para programas de ajuda externa foram suspensos.

Paquistão enfrenta um grande golpe

A decisão afetou fortemente o Paquistão, uma vez que o país depende em grande parte da ajuda de nós para vários projetos de desenvolvimento. Muitos desses projetos, incluindo cinco iniciativas principais de energia e vários programas de desenvolvimento agrícola e econômico, foram suspensos. Os fundos para os programas de democracia, direitos humanos, educação e assistência médica também foram temporariamente suspensos, o que afeta 11 projetos relacionados à governança.

Nas últimas duas décadas, os Estados Unidos forneceram ao Paquistão US $ 32 bilhões em ajuda financeira. No entanto, com o Paquistão já lutando com inflação, desemprego e resgate do FMI, a suspensão dos fundos dos EUA aumenta seus problemas econômicos.

A crise de Bangladesh se aprofunda

A decisão de Trump também levanta um desafio significativo para Bangladesh, onde o Prêmio Nobel Muhammad Yunus lidera um governo interino após a renúncia do Sheikh Hasina após os protestos estudantis do ano passado. O país, que já está lutando com a segurança alimentar e a instabilidade econômica, depende em grande parte da ajuda americana para serviços essenciais, como educação e assistência médica.

Os analistas alertam que as paradas repentinas na assistência americana podem piorar a crise econômica de Bangladesh e interromper os esforços para estabilizar a nação. Os principais programas de saúde e educação, financiados pelos Estados Unidos, agora enfrentam incerteza.

Impacto na ajuda externa

Os Estados Unidos são o maior doador de ajuda externa em todo o mundo, desembolsando US $ 72 bilhões apenas em 2023. Isso incluiu US $ 401 milhões para Bangladesh e US $ 232 milhões para o Paquistão através da USAID. Com a ordem de Trump, esses fundos permanecem congelados, afetando vários projetos nos dois países.

Embora as autoridades americanas insistam que a suspensão da ajuda seja temporária, a decisão já enviou ondas de choque pelo Paquistão e Bangladesh, aprofundando sua instabilidade econômica e política.