Grandes quantidades de poluentes na água podem causar queda de cabelo nas aldeias de Maharashtra: autoridades

Dias depois de homens, mulheres e crianças terem relatado queda repentina de cabelo e calvície em algumas aldeias de Maharashtra, descobriu-se que havia grandes quantidades de contaminantes na água dessas aldeias. No entanto, uma infecção fúngica no couro cabeludo, que já havia sido especulada como uma possível causa do problema, foi agora descartada.

Autoridades distritais de saúde coletaram na quinta-feira amostras de água das áreas afetadas e amostras de pele do couro cabeludo de pessoas que sofriam de queda de cabelo, para testes.

O relatório da biópsia de pele revelou agora que nenhuma função fúngica foi encontrada nas amostras. No entanto, o relatório sobre as amostras de água disse que a quantidade de nitrato era de 54%, superior à quantidade normal de 10%. Além disso, a presença de sólidos totais dissolvidos (TDS) também foi encontrada em impressionantes 2100, que normalmente deveria ser tão baixa quanto 110.

Além disso, os responsáveis ​​pela segurança alimentar também visitaram as aldeias afectadas e foram enviadas para testes amostras de sabonete, óleo para cabelo e champô provenientes de mercearias destas aldeias.

Uma equipe de médicos do ICMR de Delhi e uma equipe de especialistas Unani e Ayurvédicos do Ministério AYUSH chegarão de Chennai na segunda-feira para investigar mais a fundo o assunto.

Após as descobertas surpreendentes, o responsável distrital de saúde alertou a população para não utilizar água do poço. Embora a água potável em todas as aldeias seja de boa qualidade, a água para outros usos é retirada de um poço, que foi declarado impuro no relatório.

Anteriormente, cerca de 50 pessoas de cinco aldeias de Buldhana relataram queda de cabelo repentina e rápida. O número ultrapassou 100 depois de pessoas de mais de 10 aldeias do distrito terem relatado ocorrências semelhantes, acrescentaram as autoridades.

No domingo, equipes do departamento de saúde chegaram às aldeias afetadas para verificar todos os pacientes e examiná-los minuciosamente.

O responsável distrital de saúde disse que as amostras químicas e biológicas da água serão enviadas para Pune para mais testes, cujo relatório chegará dentro de seis a sete dias.

Na segunda-feira, o Ministro de Estado da Saúde e Bem-Estar da Família, Prataprao Jadhav, visitará algumas das áreas afetadas para verificar o estado dos pacientes, acrescentaram as autoridades.

Quando o assunto veio à tona na quinta-feira, uma senhora idosa disse que vinha sofrendo queda de cabelo nos últimos 8 a 10 dias. Ela mantinha o cabelo em uma pequena bolsa.

Um jovem também reclamou de queda de cabelo e disse ter testemunhado o rápido desbotamento da linha do cabelo nos últimos 10 dias. Eu também estava perdendo pelos faciais (barba).

Com contribuições de Zaka B Khan