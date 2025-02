Grátis 3 reféns, outro show do Hamas, outro Hamas. Mas tudo não é bom: em que circunstâncias elas são reduzidas | Vídeo

Outro show. Outro show macabro e assustador do cortador de Hamas. Tudo na libertação dos três reféns que ocorreram hoje, sábado, 8 de fevereiro. Ohad Ben Ami, 56 anos, é o primeiro hospedeiro israelense a tirar o Hamas do veículo e que foi feito no palco para Deir al-Balah, na faixa central de Gaza. Depois dele, foi a vez de Eli Sharabi52 anos, e Ou taxa34 anos. Os três leigos, em contraste com os liberados anteriores, pálidos, muito magros, como se tivessem sido submetidos a limitações aterrorizantes, literalmente reduzidas à fome. Em suma, os três estavam em circunstâncias perturbadoras. Levy Bore Bore Olive Green Dresses que se lembravam do uniforme dos IDFs, assim como o Tempos de Israel. Ben Ami e Sharabi usavam roupas marrons com seus nomes impressos acima, como os dos prisioneiros.

Cercado pelos militantes do Hamas em camuflagem e cobertos com o rosto, os três foram registrados enquanto passam discursos respondendo a perguntas. “Eu digo às famílias dos prisioneiros para protestar“Ele marcou Ben Ami.” Peço ao governo israelense que continue com o segundo e o terceiro acordo, para que todos os prisioneiros possam voltar para casa. Peço às famílias que sejam fortes “, acrescentou.

Os reféns Eli Sharabi, ou Levy, e Ohad Ben Ami são transmitidos pelo Hamas na Cruz Vermelha em um estágio no Deir al-Balah, no centro de Gaza. pic.twitter.com/h5gm1xocvf – Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) 8 de fevereiro de 2025

“Estou muito zangado com o governo israelense. Espero que realmente O acordo continua até a segunda e a terceira fase. Estou muito feliz em voltar para minha família e amigos hoje e espero vê -los muito em breve. Quero que meus amigos fiquem aqui rapidamente “, disse Sharabi.

A única fome em Gaza era a fome dos reféns do Hamas. pic.twitter.com/jstmjjp3qf – Disco Eylon (@Eylon Album) 8 de fevereiro de 2025

Imagens de horming. Imagens que imediatamente ativaram a resposta do fórum dos reféns e das famílias desaparecidas, que ativaram Imediatamente após o lançamento, eles lançaram uma notaEle leu: “As imagens perturbadoras do lançamento de Ohad, Eli, e se é uma prova áspera e dolorosa de que nenhum quarto sai para dúvida, não há tempo a desperdiçar para os reféns. Temos que deixar tudo de fora, até que o último refém.

Os três reféns conforme mencionado foram liberados Deir al-BalahOnde o Hamas trouxe homens na Cruz Vermelha. Depois de estarem no palco e confirmaram o ritual de arrepiar cabelos, eles estavam cercados por militantes armados e sempre com rosto coberto, então um oficial da Cruz Vermelha e um dos Hamas assinaram o documento para a liberação dos três