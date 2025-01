"Gravações" mercado de seguros pode levar à duplicação de estatísticas

A ampla faixa de previsão está relacionada a dois cenários de desenvolvimento. A primeira pressupõe a manutenção dos parâmetros atuais do mercado financeiro e alta rentabilidade no curto prazo. Nestas circunstâncias, é lucrativo para as seguradoras oferecer contratos de seguro de vida curta, o que inflaciona as estatísticas. Na verdade, o volume de prêmios leva em consideração as repetidas renovações dos mesmos contratos durante o ano. O crescimento do mercado, neste caso, poderia atingir 37-40%, pensam os analistas.

O segundo cenário pressupõe um declínio na percentagem de produtos de seguros de vida de curto prazo, à medida que a incerteza sobre o nível de rentabilidade a médio e longo prazo diminui e a rentabilidade a curto prazo diminui. Como resultado, a taxa de crescimento do mercado segurador poderá atingir 15% até 2025.

Como explica Expert RA, com seguro de vida acumulativo de curto prazo (até um ano) e seguro de vida de investimento, é mais fácil para as seguradoras do que com programas de longo prazo oferecer aos clientes retornos comparáveis ​​às taxas de depósito. Para evitar a saída de clientes para depósitos, as seguradoras começaram a vender ativamente produtos de curto prazo de NSL e ILI. A sua peculiaridade é que a renovação destes contratos várias vezes ao longo do ano conduz a um aumento múltiplo dos prémios de seguros nas estatísticas. Isto significa que os mesmos prémios de seguro são incluídos várias vezes nas estatísticas, mesmo que o cliente não pague novas contribuições. Se esta tendência continuar, o segmento de seguros de vida crescerá 65-67%, para 2,8 trilhões de rublos até 2025, prevêem os analistas. Além disso, 2,1 biliões irão para seguros patrimoniais de curto prazo.

Se a duplicação dos prêmios de seguro nas estatísticas diminuir, o seguro de vida no final do ano aumentará 20%, o volume chegará a 2 trilhões de rublos. Em ambos os cenários, o seguro não vida crescerá 10%, para 1,8 biliões de rublos em 2025.

A partir de 1º de janeiro de 2025, as seguradoras poderão comercializar um novo produto: o seguro de vida compartilhado. Como observam os analistas, é capaz de “tirar” alguns clientes do ILI. Anteriormente, o Banco Central anunciou uma meta para o volume de contribuições para seguros compartilhados para 2025 de 250 bilhões de rublos. De acordo com as previsões do Expert RA, o ILI, neste caso, poderia ser reduzido em 38-40%, para 320 bilhões de rublos. O seguro de crédito continuará a diminuir entre 17 e 20% em 2025 devido a um abrandamento nos empréstimos hipotecários e ao consumo.

Para outros seguros que não o seguro de vida, os especialistas citam o seguro abrangente de automóveis e o seguro de saúde voluntário (VHI) como os impulsionadores deste ano. O primeiro segmento, de acordo com as previsões da Expert RA, pode crescer 15-17% e atingir 385 bilhões de rublos devido à venda de carros novos e à expansão do programa estadual de empréstimos preferenciais e leasing de automóveis até 2025. O VHI pode crescer em Aumento de 25-27% e alcance de 400 bilhões de rublos até o final de 2025. A dinâmica será influenciada pela inflação médica e pela venda de pacotes de produtos VHI a particulares através dos bancos – em vez do declínio dos produtos de seguro de crédito.