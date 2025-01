‘Grave sofrimento psicológico’: Hamas divulga vídeo da refém israelense Liri Albag, de 19 anos

O grupo militante palestino divulgou um vídeo no sábado mostrando a refém israelense Liri Albag instando Israel a fazer mais para garantir a libertação dos reféns. Ele disse que as suas vidas estavam em perigo devido à acção militar de Israel em Gaza. A mídia local disse que Albag era um soldado de 19 anos. Ele foi mantido refém em Gaza desde o ataque de outubro de 2023.

O vídeo foi publicado pelo braço armado do Hamas, as Brigadas Ezzedine al-Qassam. Na gravação de vídeo sem data de três minutos e meio que circula nas redes sociais, a soldado Liri Albag, de 19 anos, apelou em hebraico ao governo israelita para garantir a sua libertação.

Acordo de trégua entre Israel e Hamas

Após o último vídeo, Israel confirmou no sábado que as negociações para um cessar-fogo em Gaza e um acordo para a libertação de reféns foram retomadas no Catar, enquanto as equipes de resgate disseram que mais de 30 pessoas foram mortas em novos bombardeios no território.