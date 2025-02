Great Winter Storm Slam Chicago, Detroit, Kansas City e Detroit: Accuweather avisa

Uma poderosa tempestade de inverno afeta grandes porções do centro e a leste dos Estados Unidos até quinta -feira, trazendo fortes interrupções de neve, gelo e viagens, alertam os meteorologistas da Accuweather. A tempestade rastreará mais ao norte do que um sistema anterior, o que leva à queda de neve generalizada do Colorado para o Maine, bem como um importante acúmulo de gelo em partes dos padrões centrais.

Forte queda de neve no oeste e nordeste De acordo com Accuweather, a queda de neve se estenderá a quase 3.000 milhas das montanhas rochosas para o nordeste, afetando os principais corredores de viagem, incluindo estradas de interesse 70, 80 e 90. O meio ocidental de Chicago e Detroit pôde ver sua maior tempestade da temporada, Com 3-6, eram esperados em muitas áreas e quantidades localizadas que atingem 6 a 12 polegadas.

O aeroporto de O’Hare em Chicago registrou apenas 10 polegadas de neve nesta temporada, significativamente abaixo da média histórica de 24,5 polegadas em meados de fevereiro. Detroit, Milwaukee e Minneapolis também viram queda de neve abaixo da média, mas espera -se que essa tempestade forneça um impulso significativo aos totais sazonais.

Por outro lado, Kansas City já excedeu sua queda de neve histórica média em 3-6 polegadas, notas Accuweather, e essa tempestade será adicionada ao excedente. O sudeste do Canadá, incluindo Toronto, Ottawa, Montreal e a cidade de Quebec, também deve receber 20 a 30 cm de neve.

Mistura de gelo e inverno para ameaçar o fornecimento de viagens e energia Ao sul da pesada zona de neve, uma mistura perigosa de inverno e acumulação de gelo criarão condições perigosas do centro de Oklahoma até o centro da Nova Inglaterra, alerta o Accuweather.

Cidades como Oklahoma City, St. Louis, Indianapolis e Cleveland verão estradas escorregadias devido à precipitação mista. A tempestade também pode trazer uma segunda rodada de acúmulo de gelo em menos de 48 horas para partes do ocidental da Virgínia Ocidental e da Virgínia, aumentando o risco de cortes de energia ao longo do corredor interestadual 81.

Brandon Buckingham, um meteorologista da Accuweather, alerta que “as pessoas que vivem ao longo de áreas desprotegidas de córregos e rios devem permanecer atentos a problemas no final desta semana no fim de semana”, já que descongelar o gelo pode causar geléias de gelo e inundações. No entanto, ele ressalta que um retorno às temperaturas mais frias após a tempestade deve ajudar a reduzir o risco.

Chuva, inundações e mais tempestades à frente Espera -se que a tempestade traga chuva para o vale de Ohio, o Atlântico Médio e o sul da Nova Inglaterra, pois rastreia mais ao norte do que o sistema anterior. No entanto, o nevoeiro denso pode ser formado nessas áreas devido ao ar quente e úmido que interage com a cobertura de neve existente, o que pode levar a interrupções adicionais de viagem, relata o Accuweather.

Olhando para o futuro, pelo menos duas tempestades são esperadas na próxima semana, continuando o que Accuweather está chamando de um “frenesi de fevereiro” do clima de inverno. Uma tempestade potencialmente mais forte poderia chegar neste fim de semana, rastreando mais ao sul e trazendo um clima severo para o sudeste, junto com fortes chuvas e inundações repentinas em partes do centro e a leste dos Estados Unidos.

Com várias tempestades alinhadas, os viajantes e residentes são aconselhados nas áreas afetadas que são mantidas atualizadas sobre as condições climáticas e planejam possíveis interrupções.

Leia também | A Apple conhecia o Golfo do México ao ‘Golfo da América’, alinhado com a ordem de Trump