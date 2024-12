Grécia anuncia estratégia para combater o vício em Internet entre menores

Grécia anunciou na segunda-feira uma estratégia nacional para abordar vício em internet e o uso excessivo de redes sociais entre menores, informou a agência de notícias estatal AMNA.

No seu discurso no evento de apresentação, o Primeiro-Ministro Kyriakos Mitsotakis disse: “É a imagem de crianças coladas a um telemóvel que perdem o contacto com o mundo. Ao longo do caminho descobrimos que têm graves problemas psicológicos: depressão, isolamento, distração. “

Afirmando que uma proibição universal não seria ineficaz, disse que examinar o papel regulador do Estado e responsabilizar as empresas que concebem algoritmos para maximizar o tempo de ecrã estão entre as medidas que precisam de ser tomadas.

Ele disse que proteger o bem-estar da criança é um imperativo social.

O país lançou um site dedicado que fornece aos pais ferramentas para ativar controles parentais pré-instalados em dispositivos móveis.

No próximo ano, o governo introduzirá um aplicativo de carteira digital para controle parental e sistema de verificação de idade.