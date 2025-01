Gripe aviária: gato infectado na província de Bolonha

Milão, 17 de janeiro. (Adnkronos Health) – Um caso de gripe aviária foi encontrado em um gato em Valsamoggia, província de Bolonha. O animal, informou em nota a região da Emilia Romagna, vivia em contato próximo com aves de uma pequena fazenda familiar onde a infecção aviária já havia sido identificada e que, conforme exigido por lei, levou ao abate de todas as aves presentes. . A positividade no gato foi diagnosticada pelo Departamento de Forlì do Instituto Zooprofilático Experimental da Lombardia e Emilia Romagna e confirmada pelo Centro Nacional de Referência para a Gripe Aviária.

“Sem notícias e sem alarme”, disse Pierluigi Viale, professor de Doenças Infecciosas do Departamento de Ciências Médicas e Cirúrgicas da Universidade de Bolonha e diretor da Unidade Operacional de Doenças Infecciosas da Policlínica de Sant’Orsola. Dado o carácter excepcional dos casos, lemos na nota, a legislação comunitária não prevê medidas específicas de controlo para gatos positivos para a gripe aviária, mas para protecção dos próprios animais recomenda-se que sejam mantidos isolados sob a supervisão de o serviço de médico veterinário da autoridade de saúde local que presta vigilância para avaliar a progressão clínica da doença e monitorizar a progressão da infecção. Para limitar o vírus e prevenir a sua propagação, o serviço veterinário da Autoridade Sanitária Local de Bolonha está a realizar testes preliminares em amostras de sangue e esfregaços de outro gato que conviveu com aquele que deu positivo.

“A propagação da gripe aviária é conhecida – explica Viale – Os gatos já são descritos na literatura científica como animais bastante suscetíveis à ‘gripe aviária’ e há vários casos registrados de gatos morrendo de gripe aviária nos EUA, Canadá e Europa. Mas estes são frequentemente gatos vadios, que vivem em contextos rurais e podem entrar em contacto com material orgânico contaminado. Uma situação que não diz respeito aos nossos gatos domésticos que vivem em cidades ou apartamentos.”

Existem, confirma Giovanni Tosi, diretor do departamento zooprofilático de Forlì, vírus da gripe aviária que também podem se adaptar aos mamíferos (inclusive humanos), mas o risco de contrair a infecção é muito baixo – enfatiza o especialista – e está ligado a um problema próximo. e contato prolongado com aves infectadas. Situação que não diz respeito aos animais de estimação que moram na cidade ou em apartamento.

Ainda no que diz respeito à segurança alimentar, prossegue a Região na nota, “não há risco associado ao consumo de carne de aves e não há risco de infeção para humanos, exceto em circunstâncias de contacto próximo com animais infetados”.