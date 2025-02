Mirko Molteni 9 de fevereiro de 2025

O presidente dos EUA, Donald Trump, busca o controle direto sobre a Groenlândia, a ilha geográfica do norte -americano do norte, mas politicamente sujeita à Dinamarca, portanto, à União Europeia. Ele repetiu que a Groenlândia serve os EUA como a primeira linha de defesa no quadro de xadrez do Ártico, uma testa mais direta no caso de guerra contra a Rússia. As palavras de Trump já haviam disparado um alarme em Bruxelas e agora, para representar uma base de concreto para deslizar a ilha para os Estados Unidos, são adicionados os tramas políticas internas da propriedade dinamarquesa.

A ilha, enorme 2 milhões de km quadrados, é preenchida por apenas 57.000 habitantes, 89% da inuit -oorsprong, essencialmente esquimó. Desde 2009, ele tem uma auto -administração parcialmente autônoma de Copenhague. O Parlamento Local de Nuk decidiu para as primeiras eleições antes de 11 de março, sobre as reivindicações do Golfo das Americanas. E o Partido Siumut da Inspiração Social Democrata, que governa a aliança com o Partido Étnico Inuit Ataqatigit, é um referendo para o indiunilateral da ilha com o qual Trump coloca o fato realizado. De Telegraaf anunciou rumores de ambientes diplomáticos ontem, segundo os quais muitos governos da UE discutiram o possível envio de tropas que nasceram para impedir que um cabeçalho de Washington, na Groenlândia. Entre os países mais pretendidos, haveria a Alemanha do chanceler Olaf Scholz.





Os governos da UE também teriam discutido se o artigo 5 da OTAN aplica que regula o resgate de aliados em um Estado -Membro, neste caso a Dinamarca, se seu território for invadido por tropas estrangeiras. Mesmo no paradoxo de um atacante, os Estados Unidos, um membro. O Telegraph cita o general austríaco Robert Brieger, um membro do Comitê Militar da UE, segundo o qual “um forte sinal seria” usar tropas da UE na Groenlândia. A Dinamarca, com a maior guarnição da posse, tem um plano para remover dois navios-patrulhas, dois drones e algum iate F-35, para um investimento total de 1,5 bilhão de dólares. A França e a Alemanha provavelmente enviariam forças para “apoiar”, “checar”, as tropas americanas que já estão presentes. Mas, por enquanto, são hipóteses esfumaçadas.

A Groenlândia está sob a soberania dinamarquesa desde 1814. Mas os Estados Unidos frequentemente tentavam vencer. Após duas propostas de compra em 1868 e 1910, eles tentaram novamente em 1946 por 100 milhões de dólares em ouro. Copenhagen sempre dizia que não, assim como Trump, em seu primeiro mandato, pedia a aquisição da ilha em 2019. Os EUA já assinaram bases naquele território, graças a um tratado em 1941 com as autoridades dinamarquesas no exílio, enquanto Copenhagen Passado pelos alemães foi ocupado. Com a Guerra Fria, a importância da Groenlândia cresceu como um posto avançado contra a Rússia, especialmente como uma base aérea e radar e base de segurança anti -míssil, enquanto as rotas mais diretas continuam no sorvete do norte, com bombardeiros ou foguetes, dos mísseis , dos mísseis, da ‘Eurásia à América do Norte e vice -versa. A dobradiça da presença militar americana era a base aérea Thule, onde os bombardeiros B-52 da Boeing são reforçados com bombas nucleares operadas. Perto de Thule caiu um B-52 e o acidente, com a destruição das bombas atômicas a bordo, causou controvérsia entre Washington e Copenhague para a poluição radioativa da área.

Enquanto isso, de 1959 a 1967, a base americana do século de acampamento foi ativada, escavada sob o reitor do gelo e cuja energia era garantida por um reator nuclear. Ele teve que ser servido para criar sob o gelo, com o projeto de minhocas de gelo tão adulto, as encostas de lançamento de mísseis nucleares focavam na Rússia. Mas problemas técnicos, além da proibição do governo dinamarquês de armas nucleares em seu território, o plano suspenso. Atualmente, os EUA transformaram Thule em uma percepção anti -missão do Comando Espacial dos EUA, renomeado Base Espacial Pitufuffikik, onde os centros de controle de radar e satélite do 821º grupo espacial são a sede. É a primeira regra de observação remota pelas investigações de satélite, das raquetes de chumbo nuclear destinadas aos EUA passando o Ártico. É claro que uma anexação em Washington ou uma independência que cancela tratados anteriores e que leva a negociações bem representadas em dólares, podem permitir que os americanos aumentem suas guarnições na Groenlândia, conforme desejado, sem limites de comprometimento. Inferno.

O líder do partido, Erik Jensen, disse: “Continuarei um processo com base no artigo 21 da Lei de Administração Auto -Administração da Groenlândia para negociar relacionamentos futuros e fazer um referendo sobre a independência no próximo parlamento indiretamente”. Jensen admitiu que a decisão ocorreu sob o esforço das declarações de Trump. O porta -voz de Siumut, Doris Jakobsen Jensen, criticou o primeiro -ministro dinamarquês, coloca Frederiksen por responder a Trump sem ouvir a opinião dos Groenlanders. A idéia de uma separação da Dinamarca e de um Groenlândia independente que é melhor organizado contra Washington se lembra um pouco da origem do Panamá. O Estado do Panamá foi um estabelecimento dos EUA, fabricado em 1901 pela Colômbia, por protestos locais bem organizados, quando o governo de Bogotá não aceitou os acordos de construção do famoso canal.

O Poppenstaat Panamá criou, os EUA iniciaram as escavações em 1904 com a ajuda do gênio militar do Exército dos EUA e a conclusão do canal em 1914. Oficialmente, todos os partidos esverdeados não querem anexação aos Estados Unidos. Mas talvez eles desejem negociar com os americanos, em troca de conceder novas bases, benefícios econômicos acima de 580 milhões de euros por ano de subsídios dinamarqueses. Em janeiro de 2025, o filho do presidente americano, Donald Trump Jr, trouxe uma visita particular à ilha, talvez aprimorando os contatos confidenciais. Os países da UE e da OTAN têm medo do emprego americano.