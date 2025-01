Grupo de Contato de Defesa da OTAN Ucrânia se reunirá na Alemanha para discutir mais apoio a Kyiv

OTANde Grupo de contato de defesa da Ucrânia se reunirá na quinta-feira na base aérea norte-americana de Ramstein, localizada no sudoeste Alemanha para discutir o aumento do apoio a Kyiv na sua guerra com Rússia.

Secretário de Defesa dos EUA Lloyd Austinque enviou o convite formal, participará na sua reunião final do Grupo de Contacto de Defesa da Ucrânia, uma vez que será substituído por Pete Hegseth assim que o presidente eleito, Donald Trump, tomar posse, em 20 de janeiro.

De acordo com a emissora pública SWR, não está claro se a questão de novas entregas de armas estará na agenda da reunião, que é a 25ª deste tipo.

A Alemanha tem pressionado os aliados da Ucrânia para aumentarem a ajuda financeira e militar a Kiev.

Em 27 de dezembro, o chanceler alemão Olaf Scholz Ele alertou contra o abandono da Ucrânia na guerra com a Rússia.

“A Rússia está a travar uma guerra de agressão brutal e impiedosa contra a Ucrânia, deixando centenas de milhares de mortos e feridos. Devemos fazer todo o possível para garantir que a Ucrânia não seja deixada sozinha e continue a ser um Estado soberano”, disse Scholz numa entrevista ao T. -Site de notícias on-line.

A reunião do Grupo de Contacto, inicialmente agendada para outubro, foi adiada quando o presidente dos EUA, Joe Biden, que deveria presidir a uma reunião a nível de líderes do grupo, cancelou a sua viagem para lidar com as consequências do furacão Milton. A última reunião do grupo foi realizada em setembro.

O futuro do grupo Ramstein e especialmente o apoio americano à Ucrânia estão supostamente em dúvida, uma vez que Trump tem sido altamente crítico em relação ao montante da ajuda americana enviada ao país da Europa Oriental. Ele também manifestou interesse em acabar com a guerra, mas não disse como o conseguiria.

O grupo de mais de 50 nações, também conhecido como grupo Ramstein, inclui membros da OTAN e a maior parte da União Europeia. Foi formada por Austin em abril de 2022, após a invasão russa da Ucrânia, e tem como objetivo coordenar o apoio militar à guerra da Ucrânia contra a vizinha Rússia.