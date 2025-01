Grupo sanguíneo: é nomeado aquele cujos donos vivem mais que os outros

Os cientistas analisaram dados sobre a expectativa de vida e a saúde de pessoas com diferentes grupos sanguíneos ao longo de várias décadas.

Eles concluíram que as pessoas do primeiro grupo têm maior probabilidade de viver mais do que as outras. Isto se deve a características genéticas e do sistema imunológico.

Pessoas com o primeiro grupo sanguíneo têm menos probabilidade de sofrer processos inflamatórios no corpo e são mais resistentes a doenças.

Acredita-se que o primeiro grupo sanguíneo seja o mais antigo. Proporciona boa imunidade contra infecções e até mesmo contra o estresse.