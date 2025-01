Grupos Sikh Britânicos interrompem algumas exibições de ‘Emergência’ no Reino Unido | Notícias do mundo

Londres: Grupos Sikh britânicos organizaram protestos contra a ‘Emergência’ de Kangana Ranaut, interrompendo a exibição do filme em alguns cinemas do Reino Unido durante o fim de semana de estreia.

O grupo Sikh Press Association (PA) afirmou nas redes sociais que o filme é visto como “anti-Sikh” e os protestos levaram ao cancelamento de exibições em Birmingham e Wolverhampton, na região de West Midlands, em Inglaterra.

A organização comunitária Insight UK publicou um vídeo na sua plataforma X mostrando manifestantes perturbando a exibição do filme, dirigido por Ranaut, que também interpreta o papel da ex-primeira-ministra Indira Gandhi, num cinema em Harrow, no noroeste de Londres.

“Extremistas pró-Khalistan invadem o cinema Harrow e tentam impedir a exibição de ‘Emergency’”, diz Insight UK.

Anteriormente, a Autoridade Palestina Sikh havia emitido um comunicado para registrar o protesto do grupo contra o filme que cobre o período de emergência na Índia, que remonta à década de 1970.

“Os Sikhs do Reino Unido estão protestando nos cinemas (sic) de todo o Reino Unido pelo lançamento hoje do filme Emergency, uma cinebiografia da ex-primeira-ministra indiana Indira Gandhi, considerada propaganda anti-Sikh”, declarou o grupo em X a tempo da estreia do filme. na sexta-feira. .

“O filme foi estrelado e criado por Kangana Ranaut, uma notória atriz e política indiana, que promove uma retórica intolerante sobre a comunidade minoritária Sikh-Punjabi. “Indira Gandhi foi a primeira-ministra que iniciou o #SikhGenocide antes de seu assassinato”, acrescentou o comunicado da AP Sikh.

Enquanto isso, Ranaut divulgou nas redes sociais um vídeo no qual expressava sua gratidão e também expressava sua decepção com a recepção do filme em Punjab e entre alguns Sikhs no exterior.

Falando em hindi, Ranaut disse: “Em nome do Zee Studio, Manikarnika Film e de todos os membros do Ease My Trip, gostaria de agradecer a todos do fundo do meu coração. Todos vocês deram muito amor e respeito ao nosso filme . Nem temos palavras para expressar nossa gratidão.

“Mas ainda sinto um pouco de dor no coração. Punjab. Na indústria, diz-se que meus filmes funcionam melhor em Punjab. E hoje é um dia em que nem mesmo meu filme pode ser lançado em Punjab.

“Da mesma forma, alguns ataques estão sendo realizados contra pessoas no Canadá e na Grã-Bretanha. Algumas pessoas, algumas pessoas de mente estreita, incendiaram este país. E você e eu estamos queimando neste fogo.”

Os produtores alegaram um início “impressionante” de bilheteria do filme e ele supostamente concluiu seu primeiro fim de semana com Rs 12,26 milhões.