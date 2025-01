Guardas iranianos inauguram base naval subterrânea

O braço naval do Irã Guardas Revolucionários revelou uma base subterrânea que abriga dezenas de navios de assalto equipados com lançadores de mísseis em imagens transmitidas pela televisão estatal no sábado.

A emissora não revelou a localização da base, dizendo apenas que ela servia as “águas do sul” estratégicas do Irão: o Golfo, o Estreito de Ormuz e o Golfo de Omã.

“Esta instalação, que abriga navios de assalto com mísseis, está localizada a 500 metros (1.650 pés) de profundidade nas águas ao sul do Irã”, disse o relatório.

O chefe da guarda, general Hossein Salami, percorreu a base com o comandante do ramo naval, contra-almirante Alireza Tangsiri, mostram as imagens.

A visita de Salami ocorre poucos dias antes de Donald Trump tomar posse como presidente dos EUA na segunda-feira para um segundo mandato.

Durante o seu primeiro mandato, Trump prosseguiu uma política de “pressão máxima” contra o Irão, abandonando um acordo nuclear histórico e reimpondo sanções abrangentes.

A televisão estatal disse que alguns dos navios detidos na base descoberta no sábado eram “capazes de destruir navios de guerra e destróieres americanos”.