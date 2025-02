"Guardas suíços e testes funerários": A indisização de Londres está preocupada com o mundo

Caterina maniaci 20 de fevereiro de 2025

É o Daily Mail que a “bomba” lançou: os guardas suíços já ensaiariam o funeral do papa Francisco se não sobreviver à pneumonia que o toca e o força a uma hospitalização por mais tempo do que o esperado no Gemelli em Roma. De acordo com o jornal britânico, tudo estaria pronto para a extrema saudação pelo papa. Quem já teria preparado seu túmulo, o que teria escolhido o lugar para sempre para descansar.

Um lugar sempre escreve o jornal inglês, que quebraria com a tradição. Mas não é novo. De fato, Francesco reservou um lugar na Basílica de Santa Maria Maggiore em Roma (e por esse motivo um cardeal teve que ser feito à parte do pedido do papa) e não nas cavernas do Vaticano da Basílica de San Pietro, onde eu sou seus antecessores .





Em uma entrevista com uma emissora mexicana, o N+, ele disse: “Eu quero ser enterrado em Santa Maria Maggiore” por “minha grande dedicação. No passado, quando eu vim, sempre fui lá no domingo de manhã, quando estava em Roma, eu fui lá é uma banda muito grande »Sua grande dedicação é o Virgin Salus Romani, a imagem bizantina que representa a Madonna A criança em seus braços, que fica em Santa Maria Maggiore, onde Francesco Bidt pode ser devolvido de uma jornada e as “zonas de conforto” podem ser definidas para sempre e também é verdade. Funeral papal, para trazê -los mais alinhados com sua idéia de vida careca e modesta.