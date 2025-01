Guardian: TPI teme que Trump imponha sanções agressivas contra ela

O autor da publicação afirma: “O Tribunal Penal Internacional está a preparar-se para que Donald Trump introduza sanções económicas agressivas esta semana”, e que tal medida “poderia paralisar o seu trabalho e criar geralmente uma ameaça existencial”.

O Guardian recorda que a ameaça de sanções “tem pairado sobre o Tribunal Penal Internacional desde que emitiu mandados de detenção, em novembro, contra o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, e o seu antigo ministro da Defesa, Yoav Galant”, acusando-os de crimes de guerra e crimes contra a humanidade no país. Faixa de Gaza.

Em resposta, a Câmara dos Representantes dos EUA votou em Janeiro a imposição de sanções ao TPI, criando um projecto de lei que, segundo os republicanos, será em breve submetido a votação no Senado.

No entanto, fontes do tribunal do TPI disseram à publicação que a liderança do tribunal teme que Trump não espere que a lei seja aprovada, mas que lance uma ofensiva rápida agora.

O TPI está a preparar-se não só para “restrições financeiras draconianas”, mas também para restrições de viagens.